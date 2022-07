O humor cura

Jovem, bonito, sorridente e cheio de planos. Quem olha para Diego Trevisan, 35 anos, não diz que ele está passando por um tratamento de câncer. Prestes a passar por um transplante de medula, ele está no último processo de imunoterapia e provavelmente em novembro estará finalmente curado do Linfoma de Hodgkin, descoberto em 2020. Se por um momento, a doença lhe tirou o chão, em pouco tempo Diego descobriu que poderia voar através de seus sonhos, que inclusive são muitos.

Mesmo produzindo como nunca, protagonizando um documentário sobre sua experiência e preparando a peça “Josefa”, espetáculo idealizado por ele, que também dará vida aos seis personagens em cena, o artista encontra tempo para compartilhar suas experiências produzindo conteúdo para suas redes sociais com o objetivo de inspirar pessoas.

Diego encontrou nas redes sociais o palco perfeito para compartilhar suas experiências – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Se o riso realmente nasce do choro, o rapaz cumpre muito bem o seu papel, misturando um humor por vezes escrachado, sarcástico e ácido e por outras, provocativo, poético e crítico à sua história de superação. “Busco levar divertimento, mas também tenho os meus momentos de reflexão. O objetivo é fazer as pessoas pensarem sobre suas vidas”, comenta.

Paixão pela Arte

Formado em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Londrina, Diego descobriu a paixão pela arte aos 12 anos, por uma razão curiosa, mas relativamente comum: era tímido e a mãe achava que ele precisava aprender a se expressar. Nessa época, ele ainda não sabia a razão, mas conta que se sentia diferente do irmão e dos amigos.

“Era muito introspectivo e não sentia identificação com as pessoas. Mais tarde fui descobrir em terapia que tudo estava ligado à sexualidade”.

Após se apaixonar pelo teatro, Diego mergulhou nesse universo e aos poucos foi deixando se focar novamente, tornando-se mais expansivo, algo que assustou os pais, que chegaram a pedir para ele sair do curso. Corajoso, ele não só não deixou os palcos, como escolheu como carreira. Assim sendo, aos 18 anos, mudou para o Paraná e acabou descobrindo um novo mundo.

“Foi uma época maravilhosa de autoconhecimento, independência financeira e emocional, quando evolui como ser-humano, entendi qual era o meu lugar e me assumi homossexual”.

Após sete anos, Diego voltou para Sumaré com o objetivo de devolver à cidade tudo que ele acreditava ser sua obrigação.

“Acho que o artista tem uma responsabilidade social muito grande por conta do poder de comunicação, então, acredito que isso precisa ser usado para o bem”. Nesse retorno, ele atuou no poder público durante alguns anos e desenvolveu vários projetos culturais. Em 2018, conheceu seu sócio, começou a fazer curta-metragens e criou sua produtora de vídeos, que cresceu muito na pandemia. “Estar nas redes sociais passou a ser uma necessidade”, explica.

A cura dos Corpos

De 2020 (depois de muitos diagnósticos desencontrados) até 2022, foram vários protocolos de tratamentos e alguns períodos bem dolorosos. “Estava no fundo do poço, cheguei a contestar Deus. Só comecei a me curar do corpo físico, quando fui me curando de dores do passado em relação a minha sexualidade, coisas espirituais e também psicológicas. Por isso, falo de cura de corpos”, explica.

Para isso, ele teve uma girada de chave, quando parou de procurar culpados e renasceu internamente. “As nossas doenças são provocadas porque a gente vai somatizando as coisas. Nosso corpo é como se fosse um rio. Se você tranca uma parte, ele transborda. Por isso, é bom expressar o que pensa, resolver os problemas e não guardar ressentimentos. Estive no fundo do poço e ressurgi das minhas próprias cinzas, mesmo após um médico falar que poderia chegar o momento que ele precisaria me dizer que não tinha mais nada o que fazer”.

Para ele, essa fase apesar de dura, foi essencial, pois foi a partir dali que parou de ter medo da morte e passou a valorizar a vida. Para 2023, quando ele já estará transplantado, seu maior plano é passar a seguinte mensagem.

“Poderia ter morrido há meses, então, nessa segunda oportunidade, quero viver muito o presente, porque no final das contas, esse momento é o que a gente tem”, conclui. Quem quiser continuar acompanhando essa história e se manter atualizado sobre as notícias de Diego, o Instagram dele é @diego_trevsan.