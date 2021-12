Neguinho é um cachorro de sorte. Quando ele chegou na Comunidade São João Batista Carioba, há cerca de seis anos, tinha pouco mais de oito meses, estava magro e morava na rua. Juntamente com outro cachorro, que depois acabou sumindo, ele foi atraído por um dos maiores eventos realizados nas dependências da igreja, a famosa Festa Junina de Carioba. Curiosamente, hoje, ele não é muito fã do evento, especialmente porque a festa acaba lhe roubando um pouco a paz e o sossego nos quais vive.

O casal Janice e Geraldo alimenta o cão todo final de tarde – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

De acordo com a assistente administrativa Janice Rocha Barbosa, de 60 anos, voluntária da igreja que foi a primeira pessoa a acolher o cãozinho, no dia que Neguinho apareceu, ele estava bastante assustado, tremendo e demonstrando muito medo especialmente pelo barulho dos fogos.

“Eu fiquei com pena. Como sou apaixonada por cachorro, eu acabei colocando ele para dentro da igreja, arrumamos um paninho para ele deitar local que ficou até a noite de festa acabar”.

Atualmente, Janice e o marido Geraldo Aparecido Barbosa, de 63 anos, assistente de departamento, são os responsáveis por alimentar diariamente Neguinho.“Foi um compromisso que nós firmamos. Já que acolhemos, precisávamos cuidar. E a comunidade adora ele, todo mundo ajuda”. Exigente, Neguinho não gosta de ração e ganha comida de verdade em todas as refeições. “Eu compro fígado de galinha, misturo no arroz e ele come bem. Acho que por ter sido de rua, não estava habituado a comer ração”, justifica ela, entre um carinho e outro no cachorro enquanto conversava com a reportagem do LIBERAL.

Extremamente dócil, Neguinho adora as crianças da catequese e os cantores do coral Incantus, que uma vez por semana ensaia na Igreja. Curioso e sempre atento, ele considera o território todo dele e, à noite, como todo bom cão, fica de olho no movimento em volta da comunidade. Já durante o dia, ama correr atrás dos quero-queros e não dispensa um bom passeio pelas ruas do bairro Nova Carioba, passeio que ele só faz quando alguém pode ficar de olho. Como gosta de fazer buracos para “esconder” os mimos que ganha, vira e mexe fica marrom de terra e esse é um dos motivos pelos quais durante eventos, ele fica preso em um canil especialmente feito para ele nos fundos da igreja. “Temos medo de ele pular em cima de alguém e sujar, porque ele é danado”, diverte-se Janice.

Momento difícil. Há alguns anos Neguinho passou por um momento complicado. Certo dia amanheceu sem conseguir levantar direito as patas traseiras. “Na época, ele chegou a ficar internado e o veterinário Ronaldo Cândido, da Latidos e Miados, sugeriu fazer um tratamento com ozônio. A comunidade fez uma vaquinha para custear e após chegar a ficar até sem andar, Neguinho foi melhorando, ficou bom e nunca mais teve nada parecido”, conta Janice.

Curioso, Neguinho está sempre cheirando e fuçando tudo a sua volta. Esse hábito certamente foi o que motivou um pequeno acidente que teve. Uma vez, um amigo de Janice e Geraldo estava passeando com os filhos e o cachorro perto da igreja e viu que Neguinho estava com o focinho cheio de espinhos. “Ele nos avisou e corremos aqui. Acho que foi cheirar um porco-espinho ou algum outro bicho e acabou sendo atacado, mas dessa vez foi só um susto mesmo”, recorda.

Atento ao movimento, Neguinho costuma acompanhar ensaio de coral no interior da igreja – Foto: Arquivo Pessoal

Companheiro de todas as horas, Neguinho costuma estar sempre em volta dos membros da igreja e nessa época em que o presépio de Carioba está aberto ao público – inclusive ele tem representação na montagem – faz questão de estar sempre por perto.