O desejo de ser mãe: os relatos de quem não mediu esforços pela maternidade

No Dia das Mães, LIBERAL encontra histórias de amor e perseverança entre mulheres de Americana e Santa Bárbara

A psicóloga Liliane e o filho adotivo Vitor: amor desde o nascimento - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Para algumas mulheres, o sonho da maternidade as acompanha desde muito jovem. Outras, no decorrer da vida, se descobrem com uma vontade imensa de ser mãe. De um jeito ou de outro, o que elas mais desejam é ter um filho nos braços.

Mas nem sempre o “querer muito” é suficiente. Às vezes, é preciso recorrer a tratamentos, insistir mais de uma, duas, três vezes, ou tentar controlar a ansiedade na espera pela adoção.

Neste Dia das Mães, o LIBERAL conta a história de três moradoras de Americana e Santa Bárbara d’Oeste que não mediram esforços para se tornarem mães. Leia os relatos.

Depois de duas fertilizações, o tão sonhado filho nos braços

“Sempre sonhei em gestar. Me casei com 30 anos e sabia que não deveria demorar muito para começar a tentar. Parei a pílula e os exames, tanto os meus como os do meu marido, estavam normais. Mas a gravidez não vinha”, recorda a funcionária pública Regilaine de Paula Neves da Silva, de 45 anos, de Santa Bárbara d’Oeste.

Regilaine e o filho João Victor, o “maior amor da vida” da funcionária pública; garoto nasceu após fertilização – Foto: Junior Guarnieri/Liberal

Ela diz que tentou métodos hormonais e até cirurgia para endometriose, em que o médico teria feito vários furinhos nos ovários para facilitar a ovulação. E enquanto o bebê não vinha, Regilaine e o marido resolveram dar a volta ao mundo. “Todas as férias viajávamos e sempre trazia alguma lembracinha para nosso futuro bebê”.

Aos 35 anos, ela fez a primeira FIV (Fertilização In Vitro). Conseguiu muitos óvulos e metade deles foi utilizado. O restante, congelado. Mas infelizmente o tratamento não evoluiu. “Chorei muito, pensei em desistir. Passaram-se seis meses e não queria mais passar por aquele processo. A gente toma uma bomba de hormônios e cria muitas expectativas”.

No entanto, no ano seguinte, o casal resolveu usar os óvulos congelados em um segundo procedimento. “Dos três inoculados, um se tornou o maior amor da minha vida”, diz Regilaine.

João Victor nasceu em 24 de outubro de 2015 com 3,4 quilos e 51 centímetros. “Um bebezão saudável e guloso”, recorda a funcionária pública. Apesar de realizada com o filho, Regilaine se sentia incompleta por se considerar incapaz de gerar sem interferência da medicina.

Mas aos 41 anos, ela foi surpreendida ao engravidar naturalmente. A gestação, no entanto, foi interrompida na 12ª semana. “Sofri, claro. Mas hoje entendo que minha menininha cumpriu sua missão lindamente. Ela veio me dar a certeza de que eu era capaz de gerar espontaneamente, mesmo em uma idade tão improvável. Sei que um dia vou conhecê-la e poder agradecer”.

‘Só queria ser mãe, independente de como fosse’

A psicóloga Liliane Soares dos Santos, de 41 anos, moradora de Americana, afirma que desde criança sonhava em ser mãe. Mas quando tinha apenas 17 anos descobriu que por conta de uma endometriose severa não teria a chance de engravidar.

“Só queria ser mãe, independente de como fosse. Em 2007, quando a mãe biológica do meu filho expressou a vontade em doá-lo para mim, imediatamente procurei uma advogada para entender como seria esse processo e ela disse que tudo dependeria do entendimento do juiz”, recorda.

A psicóloga Liliane e o filho Vitor, hoje, com 15 anos – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Quando o Vitor nasceu – hoje ele tem 15 anos –, a mãe biológica fez uma carta registrando o desejo que ele fosse adotado pela psicóloga. “Entramos com o pedido judicial e foi concedida a guarda provisória. Durante um ano, passávamos periodicamente no fórum e só depois saiu a guarda definitiva, já com meu sobrenome e do meu marido na época”, conta.

Liliane diz que graças ao programa Humaniza SUS (Sistema Único de Saúde), ela pode assistir o parto. “A mãe biológica teve uma complicação e o médico teve que levá-la para um outro centro cirúrgico para tirar a placenta. Com isso, o Vitor veio direto para o meu colo. Foi a maior emoção da minha vida, não sei nem como descrever em palavras. E ele cresceu sabendo da história dele”.

Diagnosticada com infertilidade, empresária engravidou naturalmente

Já mãe de um menino, Johann, hoje com 12 anos, a empresária Lucimara da Cruz Araujo, de 37 anos, de Santa Bárbara, desejava ter um segundo filho. Tentou por um ano e, sem sucesso, resolveu buscar ajuda médica. “Foi constatado que não conseguia engravidar devido à presença de miomas. Fiz uma cirurgia para retirada deles e oito meses depois, surgiram outros”, conta.

O médico, então, resolveu pedir outros exames que teriam diagnosticado infertilidade. A recomendação era retirar o útero. “Já havia me conformado em ser mãe de apenas um e só não tirei o útero porque veio a pandemia”.

A empresária Lucimara, o filho Johann e Maya, a segunda filha – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

No decorrer da crise sanitária, a empresária perdeu o sogro para o câncer e o irmão para o Covid-19. “Quando minha família não tinha mais motivos para sorrir, fomos surpreendidos pela minha gravidez. Aquilo que era impossível aconteceu”, diz.

Segundo Lucimara, a gestação era de risco. Ela precisou ficar de repouso absoluto durante toda a gravidez. Maya nasceu com 37 semanas. Hoje ela tem 1 ano e meses. “Sempre desejei ter dois filhos, mas nem em meus melhores sonhos, imaginei ser mãe de um casal”.