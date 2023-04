Número de vagas da Área Azul de Americana vai diminuir, confirma Chico

Detalhes sobre a quantidade e os pontos afetados serão definidos e divulgados nos "próximos dias", de acordo com o prefeito

Sistema já foi criticado publicamente pelo chefe de Executivo - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A Prefeitura de Americana e a Estapar, empresa responsável pela Área Azul do município, continuam em negociação para mudanças no sistema de estacionamento rotativo. No entanto, o prefeito Chico Sardelli (PV) já confirmou ao LIBERAL, nesta sexta-feira, que o número de vagas vai dimunuir.

Ele só não soube quantificar essa redução e informar em quais pontos haverá retirada de vagas. Os detalhes devem ser definidos e divulgados pela administração nos “próximos dias”, segundo o chefe de Executivo.

“Já está garantido. Ainda não está definido onde. Nesse relatório final, que deve acontecer semana que vem, nós devemos ter todas essas dúvidas sanadas”, disse Chico após solenidade realizada na Escola de Goleiros Camisa 1.

A redução foi solicitada pela prefeitura em contato com a Estapar. A partir de então, abriu-se uma negociação entre a empresa e uma equipe liderada pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, conforme o LIBERAL noticiou em dezembro do ano passado. O pedido abrange diversas regiões.

O Executivo também tinha solicitado outras mudanças no sistema, inclusive com relação à funcionalidade dos parquímetros. Chico chegou a dizer, em diferentes ocasiões, que já teve dificuldade para utilizar o aparelho. Nesta sexta, o prefeito garantiu que haverá uma melhora na Área Azul.

Histórico

Quando começou a operar o sistema, em janeiro de 2019, a Estapar distribuiu pelo município 2.020 vagas de estacionamento rotativo, que já estavam definidas em edital elaborado pela prefeitura.

Porém, houve uma diminuição em janeiro de 2021, primeiro mês do governo Chico. Na ocasião, ele assinou um decreto que extinguiu a cobrança em trechos do entorno dos hospitais São Lucas e São Francisco.

O prefeito já fez críticas públicas à Estapar. Em dezembro, em entrevista à Rádio Gold 94.7 FM, disse estar de “saco cheio” da empresa. Uma quebra contratual foi cogitada pelo Executivo, que recuou da ideia por conta do custo da rescisão, calculada em R$ 15 milhões. O contrato vigora desde outubro de 2018, com validade de dez anos.