Número de linhas em Americana continua o mesmo

Mesmo após sete dias de operação da Sancetur, o transporte público de Americana segue com problemas semelhantes aos enfrentados pela população desde a última segunda-feira. O número de linhas rodando não foi atualizado e agora, além dos atrasos, os passageiros convivem com falta de informações atualizadas.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Na segunda passada, a empresa divulgou nota e publicou em seu site que 14 das 35 linhas estariam em operação. Na ocasião, a empresa disse que estava preparada para assumir somente no dia 1° de dezembro, seguindo decreto da prefeitura, e que a situação iria melhorar gradativamente. Nesta segunda, porém, não houve atualização no número de linhas funcionando.

O LIBERAL questionou a empresa nesta segunda-feira se o número de linhas havia aumentado, entre outros questionamentos, mas não houve resposta. No guichê da empresa no terminal, funcionários disseram que a informação que valia era a do site, que não foi atualizado desde a semana passada.

Sem informações sobre as linhas que estão ativas ou não, o encarregado Alexandre Sacoman, morador do Zanaga, tem caminhado cerca de 40 minutos todos os dias para ir ao trabalho. Ele trabalha em uma empresa no Alvorada.

“Eu estou descendo nas três pistas, perto da rodoviária, e indo a pé até o Alvorada. É melhor do que chegar atrasado. Semana passada fiquei esperando, cheguei atrasado, resolvi não arriscar. Para voltar, venho para o terminal de carona e pego ônibus para o Zanaga. Antes tinha ônibus a cada 10 ou 15 minutos”.