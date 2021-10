Número de leitos para Covid-19 cai à metade nos hospitais de Americana

Nesta segunda-feira, o hospital da Unimed só tinha dois pacientes internados sem uso de respiradores - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Os quatros hospitais de Americana reduziram pela metade a quantidade de leitos dedicados a casos de Covid-19. Juntos, Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, Unimed, São Lucas e São Francisco, tinham, nesta segunda-feira, 100 leitos nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e enfermarias. Em 18 de junho, o número chegou a 202.

Somente o hospital municipal diminuiu de 55 para 25 a quantidade de leitos, sendo dez na UTI e 15 nas enfermarias. A redução é resultado da queda no número de internações por conta da doença e também do avanço da vacinação.

Nesta segunda, o HM tinha dois pacientes internados na UTI e sete na enfermaria. No pico da pandemia, entre junho e julho, quando Americana bateu recorde de casos e mortes, o hospital chegou a ter 30 pacientes na UTI e 61 nas enfermarias.

Em junho, a média de internados diariamente nos quatro hospitais do município chegou a 186. Na Unimed, por exemplo, os 69 leitos de UTIs e enfermarias estavam todos ocupados em 18 de junho. Nesta segunda-feira, o hospital só tinha dois pacientes internados sem uso de respiradores.

No HM, o pronto-atendimento para pessoas com sintomas da Covid-19 também é indício do recuo do vírus. Em entrevista ao LIBERAL no último sábado, o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, disse que a unidade chegou a atender 250 pacientes em um dia. E nos últimos dias, a quantidade tem variado entre 60 e 70, considerando que parte deles pode ter como diagnóstico resfriado ou gripes comuns. Por conta da queda no número de casos, a prefeitura informou que houve uma redução na quantidade de profissionais contratados pela administração por meio da Sociedade Caminho de Damasco para o combate da Covid-19. Mas garantiu que o hospital ainda conta com uma equipe de médicos desta empresa para assistência da doença.

Taxa de ocupação de leitos – Foto: Reprodução

Cenário. Nesta segunda-feira, Americana tinha 27.487 casos positivos, sendo cinco internados e 852 mortes. Segundo o vacinômetro, 188.834 pessoas (89,31%) já tomaram ao menos uma dose da vacina e 156.905 (74,71%) estão com o esquema vacinal completo. Ao todo, já foram aplicadas 352.463 doses em Americana, incluindo 6.724 adicionais.