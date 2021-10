Número de furtos em espaços públicos cresce 36% em Americana

17 out 2021 às 07:59 • Última atualização 18 out 2021 às 10:11

Crescimento desse tipo de crime ocorre mesmo com aumento no patrulhamento pela guarda municipal, e leva prefeito e vice a fazerem apelo por denúncias

O número de furtos em espaços públicos de Americana aumentou quase 36,9% em 2021, se comparado com os dez primeiros meses do ano passado. Mesmo com o aumento do patrulhamento nos prédios municipais realizado pela equipe da Gama (Guarda Municipal de Americana) a elevação no crime gerou um apelo do prefeito Chico Sardelli (PV).

No Cemitério da Saudade, furto de adereços de metal de sepulturas continua – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Em vídeo publicado nas redes sociais, na quarta-feira, Chico estava acompanhado do vice-prefeito Odir Dermachi (PL). Ele pediu ajuda da população para que denuncie crimes como estes nos espaços municipais.

“Quem perde com essas ações somo nós. Quero pedir ajuda de cada cidadão no sentido de fiscalizar e denunciar qualquer movimento suspeito”, disse o prefeito. Ele disse que o foco dos criminosos é furtar fios de cobre.

De acordo com levantamento da Gama feito a pedido do LIBERAL, em 2020 a corporação registrou 46 casos de furtos em espaços públicos, de janeiro a outubro do mesmo ano. Em 2021, foram 63 casos, registrados até o dia 13 deste mês, um aumento de 36,9% nos crimes desta natureza.

Para o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva, mesmo com o aumento no patrulhamento neste ano em locais de maior incidência de casos, ele atribui o crescimento destes crimes a supervalorização dos metais, como cobre e ferro, e fios de energia elétrica.

Em 2020, a equipe realizou 5.944 patrulhamentos preventivos. Já nos dez primeiros meses deste ano, foram 19.334 fiscalizações com o objetivo de coibir os crimes.

Para tentar frear o aumento dos casos, o comandante conta que em alguns espaços municipais os fios de cobre foram substituídos pelos de alumínio.

Além disso, na visão dele, é necessário investir em tecnologia. “É preciso instalar câmeras de seguranças e alarmes. Isso auxilia muito”, disse Marco.

Na madrugada de sexta, câmeras de monitoramento da corporação detectaram dois suspeitos no Cemitério da Saudade, local de maior incidência de crimes de furtos, de acordo com a Gama.

Com eles, a equipe não encontrou nenhuma peça de um dos túmulos, mas próximo do muro de onde teriam saído, localizaram um vaso de bronze, que estaria jogado. Eles prestaram esclarecimentos e foram liberados. Em maio, em patrulhamento preventivo, a Gama deteve dois homens que estavam furtando túmulos no cemitério. Um deles utilizava um alicate e uma chave turquesa para o furto de objetos decorativos e placas de bronze dos túmulos. Eles foram presos em flagrante por furto qualificado.

Outros casos, entretanto, podem trazer prejuízos diretos à população. No dia 21 de setembro, criminosos furtaram os cabos elétricos do poço artesiano do Jardim Brasil e o local precisou ser fechado. No dia 2 de outubro, o crime se repetiu no mesmo local, precisando ser fechado mais uma vez aos moradores.

Para ajudar na denúncia, a Gama criou em setembro o Fiscaliza Cidadão. Além do 153, o número de 3461-8631 atende como WhatsApp e é mais um canal para a população denunciar e relatar qualquer suspeita de furto ou roubo.