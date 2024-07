Número de estações 5G na Região do Polo Têxtil aumentou 83,3% em um ano

O número de estações 5G na RPT (Região do Polo Têxtil), que corresponde aos municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, aumentou 83,3% em um ano. Em junho de 2023 eram 36 pontos das operadoras instalados, enquanto em junho deste ano havia 66 estações, segundo a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

Das cinco cidades, Sumaré e Americana são as com maior desenvolvimento da tecnologia, com 24 e 19 estações, respectivamente, enquanto Hortolândia tem 16. Em Santa Bárbara e Nova Odessa, por outro lado, o crescimento tem sido mais lento em relação aos municípios vizinhos, com quatro e três pontos.

Número de estações 5G quase dobraram em Americana e região – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Santa Bárbara foi a última cidade a aderir à tecnologia, pois a legislação do 5G foi aprovada apenas em setembro do ano passado, depois de tramitar na câmara por nove meses. A partir disso, a instalação de torres com a tecnologia passou a ser permitida seguindo normas da Anatel.

Percentualmente, em relação a junho de 2023, Americana apresentou um crescimento de 90%, já que tinha apenas 10 torres instaladas. Outro aumento significativo foi o de Sumaré, que saltou de 13 para 24 estações, resultando em um acréscimo de 84,6%.

Em Americana, os bairros com maior número de antenas são Centro, Jardim Ipiranga e São Luiz, com duas estações cada. Além disso, existem pontos instalados em outros 13 bairros. Já em Santa Bárbara, as torres estão nos bairros Cidade Nova, Jardim das Turmalinas, Jardim São Fernando e Vila Grego.

País

No Brasil, a rede 5G completou dois anos de operação no início deste mês, atendendo 28,9 milhões de usuários em 589 cidades, conforme divulgado pela Anatel. Atualmente, todas as cidades brasileiras que têm mais de 500 mil habitantes possuem, ao menos, uma operadora de telecomunicação com a tecnologia.

Desde 2021, quando os investimentos na tecnologia começaram, o montante aplicado chegou a R$ 116 bilhões por parte das operadoras. O 5G é uma tecnologia que opera em frequências altas, o que faz com que suas antenas tenham de ser pequenas. Assim, há a necessidade de mais antenas instaladas em relação ao 4G.

A quinta geração de internet móvel é mais rápida em relação à anterior. Apesar de estar disponível em todas as cidades da região, o 5G só pode ser utilizado em dispositivos habilitados para a tecnologia, que traz mais velocidade para baixar e enviar arquivos, além da navegação na internet.

