Número de centenários em Americana mais do que dobrou nos últimos 12 anos

Quantidade de pessoas com 100 anos ou mais passou de 11 para 24, com 15 mulheres e nove homens

Amélia Paulini de Carvalho tem 103 anos - Foto: Arquivo Pessoal

O número de centenários mais do que dobrou em Americana nos últimos 12 anos. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a quantidade de pessoas com 100 anos ou mais na cidade passou de 11 para 24. Há 15 mulheres e nove homens nessa faixa etária. A comparação levou em conta os resultados dos Censos de 2010 e 2022.

Uma das centenárias do município é Amélia Paulini de Carvalho, carinhosamente conhecida como dona Amélia. Com 103 anos completados em março, ela tem 16 filhos, 20 netos e 18 bisnetos. Dona Amélia sofre de demência senil, o que resulta em variações na sua lucidez.

Sobre ter ultrapassado os 100 anos, dona Amélia disse: “Acho que mereço, não faço nada para ninguém, quero só bondade para todo mundo. Sou uma mulher que gosta da verdade e não de mentira.”

Apesar da demência, dona Amélia continua ativa e realiza algumas tarefas em casa, embora precise de ajuda para acessar utensílios guardados em armários e para outras atividades cotidianas.

Médica geriatra e professora da Faculdade de Medicina da PUC (Pontifícia Universidade Católica) Campinas, Vanessa Gubel explica que a longevidade feminina é geralmente maior devido aos cuidados com a saúde ao longo da vida.

“As mulheres têm o hábito de procurar atendimento médico regular, fazer exames e seguir prescrições médicas desde jovens. Além disso, o risco de acidentes e traumas é geralmente mais baixo para as mulheres, contribuindo para uma maior longevidade.”

A longevidade dos centenários também está relacionada a um estilo de vida saudável. Fatores como boa alimentação, atividades físicas, participação em grupos sociais, sono adequado e cuidados médicos adequados desempenham um papel importante neste sentido, destaca a médica.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), diz que a administração tem trabalhado em várias frentes para oferecer mais qualidade de vida à população.

Ele destaca como exemplo os investimentos na área da atenção primária em saúde, o que contribuiu para o avanço da cobertura da atenção básica, saltando de 10% para 53%, e promoção de esporte e lazer para a terceira idade, atividades que também contribuem para que as pessoas vivam mais e melhor.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), Americana e a vizinha Sumaré foram as únicas cidades a observar um aumento no número de centenários nos últimos 12 anos. Sumaré teve um salto de 17 para 21. Enquanto isso, Santa Bárbara d’Oeste manteve o número de centenários em 13, Hortolândia viu uma redução de 15 para 13, e Nova Odessa registrou uma queda de sete para seis.