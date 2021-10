Número de casos positivos de Covid é o menor desde novembro

02 out 2021 às 07:57

Ao longo do mês, a cidade registrou 627 contaminações, 43% a menos em relação a agosto

Setembro fechou com o menor número mensal de casos de coronavírus (Covid-19) desde novembro de 2020 em Americana. Ao longo do mês, a cidade registrou 627 contaminações, 43% a menos em relação a agosto.

Apenas os quatro primeiros meses da pandemia – março a junho de 2020 – e outubro e novembro deste ano tiveram menos notificações do que o mês passado. O número mensal de casos, inclusive, tem caído consecutivamente desde junho.

Nova Odessa, com 76 notificações em setembro, Santa Bárbara d’Oeste, com 495, e Sumaré, com 875, apresentam um cenário semelhante.

A queda, segundo o infectologista Arnaldo Gouveia Junior, é resultado de uma série de fatores, o que inclui o avanço da vacinação, o fato de “muita gente” ter se contaminado e a manutenção de determinadas restrições.

Hortolândia destoa das outras cidades da RPT (Região do Polo Têxtil). Em setembro, o município contabilizou 3.084 casos. O número fica abaixo em comparação a agosto, quando houve 3.683 registros, mas esse foi o terceiro mês com maior quantidade de notificações desde o início da pandemia.

A redução de agosto para setembro também é proporcionalmente menor em comparação às outras cidades da região. Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Hortolândia não quis se manifestar sobre o assunto.