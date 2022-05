Número de casos de dengue pode ser 30% maior em Americana

O número de casos de dengue em Americana pode ser 30% maior do que o divulgado pela prefeitura. Isso porque há um atraso na notificação da doença pelos serviços de saúde à Vigilância Epidemiológica.

Até a última segunda-feira, a cidade somava 1.813 registros positivos. No entanto, de acordo com o infectologista Arnaldo Gouveia Junior, o município deve ter quase 550 casos a mais, ou seja, uma quantidade 30% maior do que a estimada.

Segundo a infectologista e proprietária da Clínica Vacinar, Ártemis Kilaris, os resultados das sorologias, geralmente, saem no mesmo dia. “Por enquanto, os laboratórios não estão demorando e têm kits para realizar os testes. Porém, pode acontecer desabastecimento de material para o exame. Quando isso ocorre, os casos são notificados mediante os sintomas da doença”, afirma.

Em nota, a Vigilância Epidemiológica informou que há um atraso de aproximadamente cinco dias na notificação da doença, e que não é reflexo apenas dos laboratórios, mas de todos os serviços de saúde.

Segundo o setor, diferentemente da Covid-19, em que os hospitais e laboratórios inserem os dados diretamente no sistema de informação do Ministério da Saúde, no caso da dengue, as fichas são enviadas à vigilância para então serem analisadas, checadas se há duplicidade da informação, concluídas como caso positivo ou descartado e digitadas (uma a uma) no sistema criado especificamente para esta doença.

“A vigilância está fazendo uma força-tarefa e mutirões para digitação, inclusive aos finais de semana”, diz a nota.

Os casos registrados em Americana seguem a mesma tendência do cenário regional e mesmo estadual, com aumento significativo nos meses de março e abril. Em janeiro foram sete casos confirmados, 61 em fevereiro, 702 em março e 1.043 em abril.

O Estado de São Paulo registrou, em 2022, até 2 de maio, 107,4 mil casos de dengue e 77 óbitos. Em 2021, no mesmo período, foram contabilizados 104 mil casos de dengue e 41 óbitos.

“É importante salientar que a dengue é uma doença sazonal, com oscilação de casos a cada três anos, em média. Já entre suas variáveis é possível encontrar os tipos 1, 2, 3 e 4, sendo no ano de 2022, a predominância das variações tipo 1 e 2”, afirma a Secretaria de Estado da Saúde. Em Americana, a Vigilância Epidemiológica informou que todos os casos deste ano foram pelo sorotipo 1.

De acordo com o infectologista Arnaldo Gouveia Junior, muitas pessoas estão tendo a doença pela segunda ou terceira vez, o que aumenta o risco de dengue hemorrágica.

A partir deste mês, segundo o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes, a tendência é que a curva da transmissão comece a decrescer. “Historicamente a transmissão começa a perder força a partir do mês de maio, que é justamente quando as temperaturas começam a baixar e tem início o período de estiagem”, conclui.