Número de atropelamentos fatais é o maior desde 2018 em Americana

O número de atropelamentos fatais registrados nos dez primeiros meses deste ano, em Americana, é o maior desde 2018. Foram oito casos, contra 12 naquele ano. A estatística também supera 2021 inteiro, que teve sete ocorrências do tipo. A maioria dos casos ocorreu nas rodovias Luiz de Queiroz (SP-304) e Anhanguera (SP-330).

De acordo com informações do Infosiga e um levantamento do LIBERAL, do total de atropelamentos, em 2022, por exemplo, dois ocorreram em ruas e seis em rodovias.

O atropelamento mais recente ocorreu na tarde da última quarta-feira, quando Onofre Américo Malachias, 91, tentava atravessar a SP-304, perto do acesso à Avenida Cillos.

Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada desta quinta.

O DER (Departamento de Estradas e Rodagens) enfatizou que, após estudo feito na rodovia SP-304, no trecho de Americana, elaborou um relatório técnico que prevê a implantação de 5.600 metros de barreiras entre os quilômetros 128 e 136, com o objetivo de reforçar a segurança da via. No momento, o departamento avalia a disponibilidade de recursos.

A CCR AutoBAn, por sua vez, informou que promove constantemente ações educativas ao longo do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, com foco na segurança viária e redução de acidentes.

São realizadas abordagens aos pedestres pelas equipes operacionais, especialmente nos trechos urbanos, para ressaltar a importância da travessia segura utilizando passarelas, viadutos e passagens inferiores.

PROJETO. O vereador de Americana, Thiago Brochi (PSDB), diz que pretende criar um projeto de lei para evitar o atropelamento de andarilhos nas rodovias que passam pela cidade.

“Já realizamos reuniões sobre o tema com a prefeitura e o capitão Théo Santos de Souza, comandante do policiamento rodoviário de Americana e região. A proposta é que a polícia realizasse a primeira conversa social e a prefeitura o acolhimento, quando possível. Ou ainda, auxiliasse ao regresso familiar”, afirmou.