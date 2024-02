Número de atendimentos médicos por síndromes gripais mais que dobra em Americana

O número de atendimentos médicos relacionados às síndromes gripais no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, mais que dobrou nos primeiros quinze dias de fevereiro na comparação com todo o mês de janeiro. O total saltou de 90 para 202.

Na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, 193 pessoas buscaram por atendimento só em fevereiro. No mês anterior, foram 239 consultas. Na última semana, o PA (Pronto Atendimento) do bairro Antônio Zanaga também registrou um discreto aumento na procura por atendimentos pelo mesmo motivo.

Contra a Covid-19 e a gripe, vacinação é uma das formas mais eficazes de se evitar casos com maior gravidade – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Na última sexta-feira, havia quatro pessoas internadas em Americana por Covid-19, sendo duas na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital municipal e duas na enfermaria do Hospital Unimed. No ano passado, o município registrou 2.343 casos positivos e 34 mortes pela doença. Os números caíram consideravelmente em relação aos anos anteriores, mas ainda merecem atenção.

“O número de casos no Estado de São Paulo teve um aumento importante – 140% – sem ter ainda um reflexo importante nas internações, mas temos que aguardar o pós-Carnaval para ver se continuaremos só com o aumento do número de casos e se este aumento levará a uma alta da internação daqui alguns dias”, afirma Raquel Stucchi, infectologista da Unicamp e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia.

Em Americana, apesar do aumento dos atendimentos médicos por síndromes gripais registrado pela rede pública, a médica infectologista Ártemis Kílaris, que atua no Hospital Unimed, diz que a situação, atualmente, está tranquila com relação à Covid.

“Os sintomas estão sendo bem leves, como um resfriado: coriza, leve dor de garganta e pouca febre. A maioria não está procurando atendimento médico. Mas devemos aguardar o pós-Carnaval, provavelmente surgirão mais casos”, comenta.

Em Santa Bárbara d’Oeste, a prefeitura informou que a procura por atendimento médico por pessoas com sinais e sintomas de síndrome gripal ainda continua.

A administração municipal disse que alguns casos ainda requerem internação por síndrome respiratória aguda grave, mas nem sempre são em virtude da Covid.

No ano passado, Santa Bárbara registrou 2.145 casos da doença e 13 óbitos. A quantidade de pessoas que contraíram a Covid em 2023 é 88% menor que em 2022, quando o total chegou a 18.781 contaminações. O mesmo vale para o número de mortes.

Em 2022, 89 pessoas morreram em decorrência da doença, o que significa uma queda de 85% no ano passado.

A infectologista da Unicamp afirma que com a redução das internações, as percepções de risco diminuíram muito e as pessoas não fazem nada para prevenir a Covid. Tanto ela quanto a infectologista Ártemis Kílaris defendem que a prevenção é extremamente importante, principalmente com o uso de máscaras quando estiverem com sintomas gripais.