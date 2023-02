Número de árvores erradicadas dobra em Americana

Aumento foi de 1.049 em 2021 para 2.268 no ano passado, segundo dados da prefeitura

O número de árvores erradicadas pela Secretaria de Meio Ambiente de Americana praticamente dobrou na comparação entre 2021 e 2022. O aumento foi de 1.049 para 2.268, segundo dados da pasta.

De acordo com a secretaria, as erradicações ocorreram em menor quantidade em 2021 devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, com o home office e menos funcionários em atuação.

As árvores só podem ser derrubadas mediante laudo assinado por um engenheiro agrônomo após visita ao local. Nesse documento, são especificados os riscos e as condições que a vegetação apresenta, e qual é a melhor abordagem.

As árvores só podem ser derrubadas mediante laudo assinado por engenheiro agrônomo – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Para fazer um protocolo de remoção, o solicitante deve entrar no site americana.1doc.com.br e fazer o cadastro para ter acesso aos formulários. Depois, o usuário precisa fazer o login, ir até a aba “protocolos” e seguir os procedimentos. O sistema encaminha o processo automaticamente para a secretaria responsável.

Ao LIBERAL, a Secretaria de Meio Ambiente também apontou que nos últimos dois anos, paralelamente às erradicações, plantou 4.501 mudas nativas: 1.661 em 2021 e 2.840 em 2022.

DEMANDA. Em resposta a um requerimento da vereadora Nathália Camargo (Avante), a pasta informou, no último dia 13, que existe uma demanda reprimida de 756 pedidos para remoção de árvores.

“Estamos fazendo um levantamento para fazer um cronograma único para eliminar essa demanda, uma vez que foi contratada empresa especializada para executar os serviços”, comunicou a secretaria.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com relação às podas, até o último dia 13, havia uma fila com 3.535 solicitações, segundo a resposta da prefeitura.

O número de pedidos, porém, não corresponde ao de árvores que estão pendentes de poda ou remoção, pois um processo pode envolver diversas árvores ou vários protocolos podem ser relacionados a apenas uma.

Nathália fez o requerimento logo após a tragédia que vitimou a moradora de Hortolândia Isabela Tibúrcio Fermino, de 7 anos, morta após ser atingida por uma árvore na Lagoa do Taquaral, em Campinas.