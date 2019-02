Núcleo de judicialização da saúde ainda não saiu do papel

O núcleo de judicialização, idealizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Americana em parceria com o MP (Ministério Público) no ano passado para diminuir os gastos milionários da prefeitura com tratamentos determinados pela Justiça, ainda não saiu do papel. MP e prefeitura deram versões diferentes sobre a atual etapa da criação do núcleo. O grupo deve assessorar juízes em casos de ações judiciais por tratamentos médicos, emitindo pareceres em até 48 horas para auxiliar nos julgamentos.

Segundo a Secretaria de Saúde, o núcleo aguarda aval da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo para ser colocado em prática. Contudo, o MP informou que na verdade o procedimento foi encaminhado ao prefeito Omar Najar (MDB) para que ele assine e então possa ser encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça – a prefeitura não se manifestou sobre a divergência. A Prefeitura foi questionada e informou que “o processo pode estar em tramitação no Paço e não ter chegado ao Gabinete ainda”. Segundo o secretário de Saúde, Gleberson Miano, o núcleo é uma das prioridades da pasta este ano. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Com as ações judiciais de saúde, o município acaba arcando com custos muito altos e que seriam atribuição de outro ente federativo – como o governo estadual ou federal. Isso ocorre após os pacientes entrarem na Justiça pedindo que o poder público arque com seu tratamento. Muitas vezes, os juízes determinam que a prefeitura banque os custos sem levar em consideração a responsabilidade de cada esfera governamental em relação à saúde.

O objetivo é que o núcleo, formado por técnicos da saúde, direito e por um representante do Ministério Público, receba essas demandas assim que elas cheguem na Justiça e emita um parecer sobre o pedido. Podem ser apontados, por exemplo, que a responsabilidade sobre determinado tratamento é do Estado. Outro aspecto que deve ser avaliado por esse núcleo são tratamentos igualmente eficazes e que já estejam disponíveis no SUS (Sistema Único de Saúde), sem a necessidade de realizar a compra de um tipo específico de medicamento.

“Não somos contra a judicialização, é um direito do cidadão e a gente respeita. Mas às vezes acontece que pela falta de informação o município acaba sendo compelido a pagar algo que o Estado deveria pagar”, disse Gleberson.

Segundo ele, o número de ações e os valores gastos com ações judiciais aumentaram em 2018 em relação ao ano anterior. A reportagem buscou junto à Prefeitura de Americana um balanço de quanto foi gasto nos últimos dois anos com essas decisões, mas o município respondeu que esse levantamento não seria possível. Em 2016, haviam sido R$ 4 milhões.

O núcleo foi anunciado em fevereiro do ano passado pela Secretaria de Saúde. Questionado sobre a demora em instituí-lo, Gleberson explicou que foi necessário definir os protocolos e organizar a estrutura do núcleo.