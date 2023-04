Núcleo de Especialidades sairá do André Luiz e deve ir para anexo no HM

Imóvel atual fica na Rua Primeiro de Maio, na Vila Cordenonsi - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O Núcleo de Especialidades de Americana vai sair do imóvel atual, que antes era ocupado pelo antigo Hospital Infantil André Luiz, segundo o secretário municipal de Saúde, Danilo Oliveira Carvalho. A prefeitura informou que estuda levar a estrutura para um prédio anexo ao HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, ao lado da Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia).

O espaço atual é alugado. A estrutura, considerada “pequena” pelo secretário, costuma ficar lotada de pacientes.

“Antes, nossa demanda era que o núcleo era super ocioso. Hoje, a gente oferta 3 mil consultas via Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas) por mês. Então, o núcleo está cheio”, disse Danilo durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

No entanto, ele destacou que o prefeito Chico Sardelli (PV) já providenciou uma solução, ao providenciar a saída do núcleo do prédio atual, localizado na Rua Primeiro de Maio, na Vila Cordenonsi.

A possibilidade de transferir a unidade para outro endereço já havia sido noticiada pelo LIBERAL em novembro do ano passado. Agora, Danilo já dá a mudança como certa. Só falta bater o martelo com relação ao destino.

O Executivo ainda analisa a viabilidade de o núcleo ir para o prédio anexo ao HM. A administração avalia, por exemplo, quais adequações precisariam ser feitas no local.

A mudança tem como objetivos trazer economia para os cofres públicos e integrar os serviços do núcleo com a assistência prestada pelo hospital.

O Núcleo de Especialidades oferece atendimento ambulatorial em 19 áreas, entre elas avaliação anestésica, cirurgias geral, ginecológica, pediátrica e plástica, dermatologia, dor crônica, hematologia, mastologia, neurologia e oftalmologia. Também realiza exames radiológicos, coleta de exames laboratoriais, audiometria, eletrocardiograma, eletroencefalograma e ultrassonografia.

Para ser atendido pelo médico especialista no núcleo, o paciente precisa ser encaminhado por um profissional de UBS (Unidade Básica de Saúde). O agendamento ocorre por meio da Central de Regulação Municipal.