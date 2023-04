Novos reservatórios do São Vito e Parque Gramado vão custar R$ 10,3 milhões

Cada estrutura terá capacidade para 2,1 milhões de litros - Foto: Secom / Divulgação

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) publicou nesta terça-feira a abertura de uma licitação para a construção de dois novos reservatórios, no São Vito e no Parque Gramado, respectivamente. O investimento estimado é de R$ 10,3 milhões, provenientes de recursos próprios da autarquia.

Cada um terá capacidade para 2,1 milhões de litros. Um deles será instalado em um centro de reservação já existente no São Vito, na Rua São Miguel. O outro ficará em frente ao Cemitério do Parque Gramado, ao lado da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os dois reservatórios vão beneficiar, juntos, cerca de 50 mil moradores. As obras deverão ser finalizadas em até 12 meses após a assinatura do contrato com a empresa vencedora do processo licitatório. Interessados em assumir o serviço devem formalizar suas propostas até o dia 26 de maio.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Investimentos extremamente necessários para assegurar o abastecimento da cidade e garantir água na torneira da população”, afirmou o prefeito Chico Sardelli (PV), via assessoria de imprensa.