Novos reservatórios devem ser entregues entre agosto e setembro, em Americana

Os três novos reservatórios de água que estão em construção em Americana devem começar a funcionar entre agosto e setembro, conforme o DAE (Departamento de Água e Esgoto) informou ao LIBERAL na última semana.

As estruturas vão operar nos bairros Vila Santa Catarina, Parque Gramado e São Vito, cada uma com capacidade para 2,1 milhões de litros de água.

Desses três, o reservatório da Vila Santa Catarina é o primeiro que deverá ficar pronto, com previsão para agosto.

Segundo a autarquia, a obra está na fase de implantação da casa de bombas, que é uma contrapartida da empresa Caprem. Os equipamentos devem ser instalados na próxima semana, quando inicia a fase de testes.

Em fevereiro, em entrevista ao Grupo Liberal, o superintendente do DAE, Marcos Morelli, havia dito que a expectativa era finalizar a construção entre março e abril. No entanto, esse prazo não se confirmou.

“A implantação da casa de bombas teve um atraso por se tratar de contrapartida, mas agora já está em andamento”, justificou o departamento na última semana, em resposta ao LIBERAL.

Os outros dois reservatórios devem ser entregues pelo DAE em setembro. Tanto no São Vito quanto no Parque Gramado, as obras estão na etapa de execução da construção da elevatória de água.

A nova estrutura da Vila Santa Catarina vai abastecer os bairros Jardim São Pedro, Jardim São Paulo, Conserva, Vila Biasi, Nova Americana, Cidade Jardim, Parque Novo Mundo, Jardim Terramérica e Vila Mathiensen, além da própria Vila Santa Catarina.

No São Vito, os outros bairros beneficiados serão Vila Margarida, Vila Mariana, Vila Bertini, Belvedere e Santa Sofia. No Parque Gramado, o reservatório também vai atender os moradores do São Jerônimo, Jardim da Paz, Jardim Dona Rosa, Mário Covas, Parque da Liberdade e Jardim da Balsa.

“Os avanços em relação ao abastecimento de água em Americana são inegáveis”, comentou Franco Sardelli, chefe de gabinete do prefeito Chico Sardelli (PL), durante participação no programa Liberal no Ar, das rádios Zé FM 76.3 e AM 580.

