Novos radares entram em operação nesta quinta-feira em Americana

Os novos radares fixos de Americana entram em operação nesta quinta-feira (2), conforme a prefeitura informou na noite desta terça. A fiscalização eletrônica de velocidade passará a ser realizada em mais sete pontos da cidade, com um total de 13 aparelhos.

Segundo a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), os novos equipamentos também estão interligados com as câmeras da Muralha Digital, sistema de monitoramento da Gama (Guarda Municipal de Americana).

A velocidade máxima permitida nos trechos dos radares é de 50 km/h. De acordo com o Executivo, a ampliação da fiscalização visa proporcionar um trânsito mais seguro para motoristas e pedestres.

Os radares vão fiscalizar os dois sentidos nas avenidas Maranhão, próximo ao condomínio Nova Praia; Unitika, no Jardim Helena; Rafael Vitta, em frente ao Civi; Nicolau João Abdalla, no Salto Grande; Abdo Najar, perto do condomínio Side; e Padre Oswaldo Vieira de Andrade, no Terramérica.

Na Avenida Brasil, o equipamento vai cobrir apenas o sentido Centro-bairro, em frente ao McDonald’s. Esse radar trata-se, na verdade, de uma lombada eletrônica, assim como os da Rafael Vitta.

Além desses aparelhos, haverá um monitor eletrônico de tráfego na Estrada Ivo Macris, na altura do número 1.080, para autuação de caminhões que transitarem pelo local com mais de três eixos. Esse equipamento, que também funcionará a partir de quinta, não vai fiscalizar velocidade.

A empresa Mobit – Mobilidade, Iluminação e Tecnologia, responsável pela instalação dos aparelhos, realizou ao longo dos últimos 15 dias a homologação dos dispositivos junto ao órgão responsável.

Mudanças

A princípio, haveria radares de velocidade na Estrada Ivo Macris, mas, no final das contas, optou-se por transferir esses aparelhos na Nicolau João Abdalla, que não estava prevista no edital da licitação.

Os radares da Padre Oswaldo Vieira de Andrade, por outro lado, já constavam no edital, mas havia uma dúvida se eles seriam realmente colocados na via. A instalação foi definida durante o processo de homologação, segundo a prefeitura.

