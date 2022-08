Novo tomógrafo do HM vai melhorar qualidade e agilidade de exames

Hospital realiza em torno de 630 tomografias mensais, sendo exames por demanda própria, do Núcleo de Especialidades e das UBSs

Um novo aparelho computadorizado de tomografia foi entregue pela Prefeitura de Americana ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A aquisição foi intermediada pelo deputado federal, Vanderlei Macris (PSDB), junto à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

De acordo com a administração, o novo equipamento vai proporcionar exames de melhor qualidade, além de reduzir o tempo do procedimento, o que irá garantir maior oferta aos usuários da rede municipal. O tomógrafo é de última geração e tem a capacidade, por exemplo, de realizar uma avaliação completa de tórax em apenas dez segundos. Ele possui 16 canais, o que torna o exame extremamente rápido e com melhor resolução de imagem. O aparelho permite menor exposição à radiação e mais conforto ao paciente, devido ao formato da mesa.

Equipamento reduz o tempo do procedimento, o que irá garantir maior oferta – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

“Temos a saúde como nossa prioridade, estamos reformando postos e agora entregando o tomógrafo que será usado para as pessoas que utilizam o SUS (Serviço Único de Saúde) e precisam do hospital municipal”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV), que estava acompanhado do vice Odir Demarchi.

A administração informou que o HM realiza em torno de 630 tomografias mensais, sendo exames por demanda do próprio hospital, do Núcleo de Especialidades e também das UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

A diretora do Hospital Municipal, Lilian Franco de Godoi dos Santos, disse que a partir de agora o novo tomógrafo dará mais agilidade nos exames de tomografia computadorizada. “Com um equipamento moderno como esse, os exames serão realizados mais rapidamente, o que em tese aumenta também a oferta, a quantidade de agendamentos”, esclarece. Desta forma, o serviço irá beneficiar mais pessoas.

Para o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, o equipamento irá trazer grandes benefícios na realização de exames por imagem e assim facilitar o diagnóstico.