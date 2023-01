Novo tomógrafo do HM de Americana já passa por reparos

Utilizado pela Prefeitura de Americana pela primeira vez em agosto de 2022, o novo tomógrafo do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi já passa por reparos e, portanto, não pode ser utilizado.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Saúde não informou qual é o problema e nem deu uma previsão de quando a situação será normalizada, mas ressaltou que o serviço de tomografia do hospital “continua funcionando através de um prestador de serviço.”

O problema no tomógrafo foi relatado ao LIBERAL por um morador, cujo pai precisa de uma tomografia. Segundo ele, a equipe médica lhe disse que o aparelho está quebrado.

Aparelho foi cedido pelo Governo de São Paulo, em agosto do ano passado – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

O equipamento foi cedido pelo Governo de São Paulo, após intermédio do deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) junto à Secretaria Estadual de Saúde.

Conforme a prefeitura informou à época, o tomógrafo é de última geração e consegue, por exemplo, realizar uma avaliação completa de tórax em apenas dez segundos. O aparelho possui 16 canais, o que torna o exame “extremamente rápido” e com melhor resolução de imagem, segundo o Executivo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A entrega oficial do equipamento ao HM contou com a presença do prefeito Chico Sardelli (PV), que, na oportunidade, comemorou a aquisição. À época, a administração apontou que o hospital realiza, em média, 630 tomografias por mês.

Os exames são realizados por demanda do próprio HM, do Núcleo de Especialidades e das UBSs (Unidades Básicas de Saúde).