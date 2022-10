Novo shopping de Americana terá isenção de impostos por 10 anos

Americana Mall, na Av. Nossa Senhora de Fátima, deve ser inaugurado em 2024 - Foto: Marcelo Roha - Liberal.JPG

A Prefeitura de Americana publicou, no último sábado, um decreto que isenta, por um período de 10 anos, o futuro shopping center do município, o Americana Mall, do pagamento de impostos e de taxas e contribuições de qualquer natureza. Segundo a administração, estudo mostra que o retorno trazido pelo empreendimento superará e muito o incentivo dado para a sua instalação.

No decreto publicado no Diário Oficial do município consta que os incentivos fiscais estão previstos no artigo 5º da lei municipal 5.143/2011. Com isso, o centro de compras ficará livre do pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), do ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis) e do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), este último, sobre os serviços de construção civil.

O decreto informa ainda que será aplicado alíquota de 2% no lançamento do ISSQN e o empreendimento ficará isento de taxas e contribuições de qualquer natureza, dentre elas a taxa de aproveitamento junto ao FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano), a taxa de saneamento e de coleta e remoção de lixo.

De acordo com o decreto, a empresa tem um prazo de 36 meses prorrogáveis por igual período para a conclusão do empreendimento imobiliário. O não cumprimento do prazo implicará na imediata cassação dos benefícios concedidos.

Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município informou que o incentivo ao shopping foi aprovado por meio do Promaie (Programa Municipal de Atração de Investimentos Empresariais). O programa, segundo a pasta, existe há vários anos e contempla empresas novas ou já instaladas em fase de expansão. Atualmente, há sete pedidos em andamento.

O Americana Mall está sendo instalado na Avenida Nossa Senhora de Fátima. A previsão é de que o shopping seja inaugurado em maio de 2024. O empreendimento gerará 1,5 mil empregos diretos durante a construção. Já pronto, a expectativa é que sejam abertas mais 2 mil vagas nas mais de 120 lojas de diferentes segmentos e nas seis salas de cinema.

A construção é de responsabilidade da empresa Restum, a Fashion Top Brands, em parceria com a Construtora Baggio, com projeto arquitetônico de Jayme Lago Mestiere.