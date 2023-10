Estrutura conta com dois tanques e integra reformulação na rede de abastecimento que deve beneficiar até a região do Terramérica

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana inaugurou, nesta quinta-feira (26), o novo reservatório da Cidade Jardim, que integra uma reformulação na rede de abastecimento que inclui os bairros Mathiensen, Jardim dos Lírios, São José, Niels Nielsen e região do Terramérica.

A estrutura foi construída na Avenida Cillos, esquina com a Rua Catanduva, e conta com dois tanques – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

A estrutura foi construída na Avenida Cillos, esquina com a Rua Catanduva, e conta com dois tanques: o antigo, com capacidade para armazenar até 400 mil litros, e o novo, que tem capacidade de 2,1 milhões de litros.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Inicialmente, o tanque novo será utilizado apenas para situações nas quais a demanda é maior — o que leva à falta d’água na região da Cidade Jardim.

Porém, após a entrega do novo centro de reservação da Vila Santa Catarina, prevista para o início de dezembro, a expectativa é de que vários bairros sejam beneficiados.

Isso porque, além do reservatório na Cidade Jardim, compõem o pacote de obras uma nova casa de bombas na ETA (Estação de Tratamento de Água) no Cordenonsi, uma adutora da Rua Fernando de Camargo à Vila Santa Catarina, e uma nova casa de bombas e um novo reservatório na Vila Santa Catarina.

Segundo o diretor do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, depois de concluídas todas essas obras será possível bombear mais água da ETA até a Vila Santa Catarina, Cidade Jardim e, por fim, até o Terramérica, onde há frequência de falta d’água.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Terramérica em crescimento

“O Terramérica é um bairro em crescimento e que compõe o centro de reservação do Parque Novo Mundo, então os bairros ali dependem do reservatório do Cidade Jardim e da Vila Santa Catarina. Esse conjunto de obras é o que vai sanar definitivamente os problemas de falta d’água”, disse Zappia.

Em agosto, o DAE entregou um reservatório no Jardim Ipiranga, que somado ao da Cidade Jardim e da Vila Santa Catarina aumentarão a capacidade de armazenamento de água em 6,3 milhões de litros.

O investimento é de R$ 9.963.588,68 com recursos da autarquia.