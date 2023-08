Novo núcleo amplia atendimentos da Apae de Americana

A neuropsicopedagoga Valquiria Aparecida Ferreira mostra mesa capaz de trabalhar déficits de habilidades - Foto: Claudeci Junior/Liberal

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana inaugurou, na última sexta-feira (18), um novo núcleo multidisciplinar que irá ampliar os atendimentos da instituição para pessoas com altas habilidades, superdotação, TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) ou que necessitam algum tipo de estimulação e reabilitação cognitiva.

O núcleo, localizado na Rua dos Pinheiros, no Jardim Glória, é equipado com salas de habilidades, de neuropsicopedagogia, de neuropsicologia e de neuropediatria.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As consultas serão feitas por demanda e pagas — exceto nos casos de famílias de baixa renda, que podem solicitar uma bolsa. O objetivo é atender um público que não é deficiente intelectual ou autista e, portanto, não se encaixa no perfil da matriz da Apae.

“Tem pessoas que buscam a gente e não se enquadram no perfil da Apae. Essas pessoas não encontram suporte aqui na região, não têm quem atenda. Os pais chegam a ficar bravos porque a Apae não consegue atender e eles não encontram outro lugar. Então, o núcleo vem para suprir essa demanda regional”, destacou Ilce Worschech, diretora da associação em Americana.

Outra necessidade, até mesmo da rede pública de saúde, que o núcleo irá preencher é de neuropediatras.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Nós [neuropsicólogos] fazemos o diagnóstico, só que judicialmente o laudo do psicólogo não é aceito, então é necessário um médico. Se essa criança quer um benefício, quer ter acesso a um auxiliar em sala de aula, é necessário o laudo do neuropediatra”, disse a neuropsicóloga Paula Daniele Rosa de Souza.

Novo núcleo da Apae, em Americana – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O local também conta com uma profissional que irá fazer o acompanhamento e a orientação profissional, como testes vocacionais. Na sala de habilidades, há uma mesa educacional pedagógica, equipamento inteligente que ajuda na alfabetização de crianças.

“A mesa trabalha alfabetização, produção de texto, reconhecimento de sistemas de numeração e resolução de problemas matemáticos. O objetivo é desenvolver as habilidades que as crianças necessitam e trabalhar a estimulação cognitiva. Qualquer deficit de habilidade eu consigo trabalhar nessa mesa”, explicou a neuropsicopedagoga Valquiria Aparecida Ferreira.

Novo núcleo da Apae, em Americana – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O núcleo multidisciplinar foi viabilizado pela Apae com recursos próprios, obtidos por meio de doações, campanhas e o núcleo educacional — que oferece cursos, palestras e workshops.

Com o dinheiro arrecadado pelos núcleos, a Apae irá investir na estrutura da matriz e também para cobrir gastos do SUS (Serviço Único de Saúde) com os atendidos.

Segundo o presidente da instituição, Roberto Della Piazza, ainda estão previstas as construções de um núcleo do autismo e de uma outra unidade da associação na região do Antônio Zanaga, com terreno já solicitado à prefeitura.