Novo exame detecta fraturas em motociclista que caiu de viaduto em Americana

Luiz Felipe Gigek Costa, de 21 anos, caiu de uma altura de cinco metros, no último dia 10 - Foto: Reprodução

O motociclista de 21 anos, Luiz Felipe Gigek Costa, que bateu em uma mureta de proteção no Viaduto Afonso Pansan, no Zanaga, em Americana, e caiu de uma altura de cinco metros, no último dia 10, deve passar por cirurgia nesta quarta-feira (15), no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Novos exames identificaram que ele sofreu uma fratura na região da bacia.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A irmã dele, a auxiliar de escritório Daiana Oliveira Costa disse que Luiz está internado no setor de Ortopedia.

“Foi diagnosticado uma anemia, precisou de transfusão, está com sonda, mas se recuperando. Esperamos que possa voltar logo para casa.”

O jovem caiu na Avenida Henrique Roberto Guilherme Alberto Brechmacher, onde foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Segundo a corporação, ele estava consciente e com escoriações, mas desorientado.

A câmera de segurança de uma empresa flagrou o momento da queda. Ele estava sozinho na moto.

Na ocasião, o hospital havia informado que ele não tinha sofrido nenhuma fratura.