Novo espaço vai reunir serviços voltados para empresas e vagas de emprego em Americana

Espaço abrigará as unidades do PAT, Banco do Povo e Sebrae para ir além dos canais digitais

A Prefeitura de Americana inaugura nesta sexta-feira (5), às 16 horas, o “Ganha Tempo do Empreendedor” na Rua Anhanguera, número 40, local onde já está em funcionamento a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Novo espaço vai abrigar diversas instituições, incluindo o PAT – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O novo espaço abrigará diversas instituições, incluindo o PAT (Posto de Atendimento do Trabalhador), Sebrae, Banco do Povo, e contará com um funcionário dedicado a esclarecer dúvidas e auxiliar em processos burocráticos de outras secretarias e autarquias, como o DAE (Departamento de Água e Esgoto).

Rafael de Barros, secretário de Desenvolvimento Econômico, ressalta que, embora todos os serviços já estejam centralizados no mesmo endereço, o atendimento, com exceção do Banco do Povo e do Sebrae, era predominantemente digital.

O “Ganha Tempo do Empreendedor” visa transformar esse cenário, proporcionando um espaço físico de atendimento ao público.

“A ideia do Ganha Tempo do Empreendedor é ser um espaço de atendimento ao público, de tirar dúvidas, de ser proativo com o cidadão, que em geral desconhece essas rotinas de burocracia”, explica o secretário.

O PAT, por exemplo, que antes operava exclusivamente de maneira digital, passará a oferecer atendimento presencial.

O secretário destaca que, apesar da inclusão do atendimento físico, os canais digitais continuarão em funcionamento.

Além disso, a partir da inauguração, o espaço proporcionará serviços adicionais, como oficina de currículos.

A prefeitura também está finalizando negociações com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), responsável por estágios e programas de jovem aprendiz, e com a Receita Federal para a instalação de pontos de atendimento no mesmo local.