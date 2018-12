Novo decreto tenta cobrir faltas de professores em Americana

A Prefeitura de Americana publicou um decreto que ampliará, em 2019, a margem de manobra na cobertura de faltas na Educação. Professores de creche, por exemplo, poderão assumir classes até o 5º ano do ensino fundamental. O motivo é o número insuficiente de docentes para cobrir faltas, segundo a prefeitura.

O artigo 14 do decreto 12.125, publicado em 28 de novembro, diz que a medida será adotada “excepcionalmente”. A falta de professores é um problema que, neste ano, já provocou dispensa de alunos e superlotação de classes.

Quando um profissional falta ao serviço, a prefeitura tem dificuldade para substituí-lo. Em média, há 20 faltas por dia por motivos médicos, segundo informado em agosto pela prefeitura.

A antiga secretária de Educação, Juçara Florian, foi demitida em outubro em meio a queixas sobre isso. A atual secretária, Evelene Ponce Medina, tenta viabilizar a contratação emergencial de 45 educadores para 2019.

Apesar disso, segundo nota da prefeitura, esse tipo de substituição que o decreto permite não aconteceu em 2018 porque “não precisou”.

Durante o processo de atribuição de aulas, que está em andamento, professores estão sendo informados. Se quiserem fazer horas extras, avisam à Secretaria, que realiza um cadastro. Quando houver necessidade, o profissional é contatado e, se puder, substituirá e ganhará pelo serviço fora de hora.

De acordo com Evelene, ninguém será obrigado a cobrir nenhuma classe fora de seu horário, mesmo que tenha manifestado interesse em fazer horas extras.

O artigo 14 do decreto estabelece que os professores de creche, auxiliares de desenvolvimento infantil com habilitação em magistério, professores de educação infantil e de ensino fundamental poderão assumir, em substituição e “excepcionalmente”, classes ou grupos do berçário 1 ao 5º ano.

O mesmo decreto informa que professores de educação básica 1 (que dão aulas do 1º ao 5º ano), com formação em pedagogia, podem assumir aulas do 6º ao 9º ano.

O decreto ainda estabelece que os professores de educação básica 2 vão poder ministrar disciplinas correlatas às de concurso e oficinas do 1º ao 9º ano do ensino fundamental.

A medida tem respaldo na LDB (Lei de Diretrizes e Bases). Em seu artigo 62, a lei admite como formação mínima para dar aulas na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental a oferecida em nível médio (que é a mínima exigida dos professores da rede municipal).

De acordo com a secretária de Educação, a iniciativa vai preencher uma lacuna. Ela usou o seguinte exemplo: há duas faltas na educação infantil e duas professoras com formação em pedagogia interessadas em fazer horas extras e disponíveis. Uma delas, porém, é concursada na educação infantil e a outra no ensino fundamental. “E eu tenho duas faltas na educação infantil. Nesse caso [com o decreto em vigor], em caráter excepcional, as duas poderiam ir”, explica a secretária.