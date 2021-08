Novo contrato do transporte escolar custará R$ 1,5 milhão a menos em Americana

Convênio atual foi feito com base no quilômetro rodado e não por viagem, como no acordo vigente

A Prefeitura de Americana fechou contrato no valor de R$ 9,9 milhões com a empresa Sancetur para fazer o transporte escolar no município. O convênio terá duração de um ano e custará R$ 1,5 milhão a menos aos cofres públicos em relação ao acordo vigente.

A redução, segundo a administração, se deve ao novo modelo de contrato. O custo do convênio atual foi feito com base no quilômetro rodado e não por viagem, como no acordo vigente. A contratação da empresa foi publicada no Diário Oficial do município do último sábado.

De acordo com a prefeitura, o lote um descrito no documento, no valor de R$ 8.371 milhões, refere-se ao total a ser pago para o transporte de alunos com veículos convencionais. E o lote 2, de R$ 1.565 milhão, corresponde ao montante a ser dispensado com o transporte de alunos com veículos adaptados para cadeirantes. Ambos têm validade de um ano a partir da assinatura do contrato.

O lote um contempla 33 veículos de 48 lugares, 16 veículos de 25 lugares e cinco veículos de 15 lugares, todos com monitores. No lote dois, serão nove veículos adaptados para cadeirantes. Ao todo, serão atendidos 3.361 estudantes, sendo 2.072 da rede estadual e 1.289 da rede municipal.