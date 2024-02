Um novo condomínio de prédios que será construído na região do São Luiz, em Americana, terá de investir R$ 1,7 milhão em infraestrutura e trânsito.

A medida foi publicada no Diário Oficial no último sábado (24) e a expectativa é de que o empreendimento fique em um terreno entre a Rua Djalma Rogério Cerioni e a Avenida Unitika, com área construída de 39,9 mil m².

Rotatória de grande porte será construída para melhorar a fluidez do trânsito – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Segundo o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves, o montante será destinado para a construção de uma rotatória de grande porte no cruzamento da Avenida Unitika com a Rua João Santarosa. O objetivo é melhorar a fluidez do trânsito após a inauguração do condomínio.

“Você vai ter um fluxo grande ali. Tem o pessoal do Boer e do São Luiz que usa a Avenida Unitika. Você terá o pessoal do próprio condomínio. E terá o futuro viaduto que sairá da Avenida Comendador Thomaz Fortunato até a Avenida Unitika, então a região deverá receber o trânsito da Praia dos Namorados. Vai ser dispositivo a longo prazo”, comentou Adriano.

Além do investimento em infraestrutura e trânsito, estão previstos R$ 300 mil para a construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) na região, bem como equipamentos para escolas e medidas para o meio ambiente.

A empresa responsável pelo empreendimento será a Masotti Allegro, de Indaiatuba, que, segundo o Diário Oficial, declarou estar ciente das medidas mitigatórias e entrará em contato com as secretarias envolvidas para definir o plano de execução das contrapartidas.