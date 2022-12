Novo caminhão vai reforçar serviços de poda em Americana

A Prefeitura de Americana anunciou nesta quarta-feira a aquisição de um novo caminhão com cesto aéreo, que vai reforçar o serviço de podas na cidade. A estrutura custou R$ 513,8 mil e foi comprada pelo Executivo com recursos devolvidos pela câmara.

Atualmente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem apenas um veículo desse tipo. Com o novo automóvel, a pasta vai dobrar sua capacidade de atendimento.

Veículo foi comprado com verba devolvida pela câmara – Foto: Dener Chimeli / Prefeitura de Americana

“Todos sabemos que, quem tem um, acaba, de vez em quando, por algum motivo, não tendo nenhum. Se quebra, a gente fica sem esse equipamento. Agora, nós temos dois”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.

Neste ano, poda de árvore é o quinto serviço mais solicitado pelos moradores por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) da prefeitura – representa 4,56% de toda a demanda.

De acordo com Fabio, a pasta realiza, em média, entre três e quatro podas por dia. “O Brasil é um país tropical, com muito calor, muita chuva, e isso acaba contribuindo para o crescimento da vegetação”, afirmou.

O secretário apresentou o caminhão ao prefeito Chico Sardelli (PV), ao vice Odir Demarchi (PL) e a outras autoridades nesta quarta, no estacionamento do Paço Municipal. Vereadores também estavam presentes.

Chico comemorou o recebimento do novo equipamento. “É a modernidade que essa máquina nos trás para podermos aprimorar esse serviço”, declarou. Ele também apontou que as chuvas recentes têm demandado maior esforço dos servidores com relação às podas, devido ao crescimento das vegetações.