Novo aumento deixa gasolina perto dos R$ 6 em Americana

O novo aumento anunciado pela Petrobras nesta segunda-feira (5) deixou o preço da gasolina perto dos R$ 6 nos postos de combustíveis de Americana.

Até a semana passada, o litro da gasolina variou entre R$ 5 e 5,50. Com a elevação do preço da gasolina em 6,3%, o LIBERAL já encontrou posto cobrando até R$ 5,89 na gasolina em Americana.

Alegando “acompanhar a elevação de preços nos patamares internacionais de petróleo e derivados”, a Petrobras subiu 16 centavos do preço médio da gasolina para as distribuidoras, subindo para R$ 2,69 o litro. Também houve aumento de 3,7% no diesel (10 centavos a mais para as distribuidoras).

Alguns postos já repassaram o aumento – Foto: Ernesto Rodrigues/O Liberal

Flávio Campos, presidente do Recap (Sindicato dos donos de postos de combustíveis de Campinas e região), disse ao LIBERAL que não se pode estimar quantos centavos deve subir o preço da gasolina nos postos da região.

“Isso vai depender de como serão os repasses das distribuidoras para os postos, estoque nos postos, nos próximos dias veremos como vai ficar o mercado, pois não há uma regra pois os preços são livres”, aponta.

Levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) da semana passada (de domingo a sábado) aponta que o preço médio de venda do litro da gasolina em Americana era de R$ 5,38, variando entre R$ 5,09 e R$ 5,49.

Em pequeno levantamento nesta terça-feira (6), a reportagem apurou que postos já começam a repassar o aumento, mas há muitos que ainda vão fazer os cálculos para subir o preço nos próximos dias. É o caso de um posto na Vila Israel.

Já posto localizado no Santo Antônio, já repassou o aumento, de forma tímida: de R$ 5,36 para R$ 5,40.

Mas teve lugar que já subiu dez centavos do dia para a noite, como posto que fica na Chácara Machadinho. A gasolina foi de R$ 5,59 para R$ 5,69.

No Catharina Zanaga, um posto informou que vai subir a gasolina de R$ 5,29 para R$ 5,89. Segundo apurado pela reportagem, os repasses são inevitáveis à população por conta do aumento da Petrobras.

Em maio, Americana acompanhou a grande parte do país em alta do preço do etanol. Em uma semana o preço do combustível na cidade foi de R$ 3,76 a até R$ 4,39. Dois meses depois já houve queda no preço do etanol, que segundo a ANP, até semana passada, varia entre R$ 3,73 e R$ 4,19 em Americana.