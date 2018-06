Novidades marcam a 32ª edição da tradicional Festa de Carioba

A festa de São João Batista, no tradicional bairro Carioba, em Americana, chega este ano à sua 32ª edição repleta de novidades. Desde uma estrutura mais completa até ações de responsabilidade social em prol de entidades assistenciais, uma das quermesses mais tradicionais de Americana promete reunir um público de cerca de 50 mil pessoas vindas de todos os cantos da RPT (Região do Polo Têxtil), além de outros municípios da região, durante os nove dias de evento, que ocorre de 08 a 24 de junho.

Segundo a coordenadora da festa, Nina Coletti, o evento realizado no ano passado reuniu cerca de 30% a mais de público do que o esperado. Por isso, as expectativas para 2018 estão altas. “O público é basicamente de Americana, mas recebemos pessoas de toda a região. No ano passado, tivemos gente até de São Paulo que participou da nossa festa. Muitos vieram para a cidade e ficaram em hotel, tudo para participar da quermesse durante todo o final de semana”, conta Nina. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Quem espera o mês de junho chegar ansioso para participar das quermesses na cidade tem motivos de sobra para visitar a festa de São João Batista. De acordo com Nina, tanto a gastronomia – com as comidas típicas – quanto o entretenimento do evento ganharam reforços. “Este ano teremos mais barracas de gastronomia e de entretenimento. Teremos a barraca da polenta frita e, além disso, vamos voltar com a barraca da pescaria”, detalha.

Aliás, a barraca da pescaria, uma das mais queridas da criançada e de muitos adultos, tem um objetivo nobre. Demonstrando a preocupação da comunidade com a responsabilidade social, toda a verba arrecadada na venda das fichas para participar da brincadeira será revertida ao Centro Infantil Boldrini, um hospital filantrópico especializado em oncologia e hematologia pediátrica localizado em Campinas e uma das referências nacionais no tratamento do câncer infantil. “Cedemos o espaço e a barraca, e o lucro vai todo para eles”, destaca a coordenadora.

Evento conta com nova estrutura

Uma das principais melhorias estruturais realizadas para a festa de São João Batista deste ano foi a construção de banheiros em alvenaria, masculinos e femininos. “Não teremos mais banheiros químicos”, cita Nina Coletti, responsável pela coordenação do evento. Ela disse que o investimento nessa obra teve por objetivo trazer mais conforto ao público. Além dos banheiros de alvenaria, o evento contará com estrutura totalmente coberta.

“Ao todo, serão cerca de três mil metros quadrados de área coberta na festa de Carioba”, comemora a coordenadora. Tudo isso, ainda de acordo com a coordenação da festa, é fruto de investimento da própria igreja. “Realizamos a quermesse, anualmente, justamente para arrecadar verba para a manutenção da igreja e trazer essas melhorias. A meta para o ano que vem, por exemplo, é reformar a capela, já que a igreja não passa por pinturas há seis anos, consertar o salão, telhados, etc”, explica Nina.