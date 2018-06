‘Novela’ da Rua Maranhão ainda está longe do fim

Anunciada pela Prefeitura de Americana em dezembro de 2015, a revitalização da Rua Maranhão, uma das mais importante da região da Praia Azul, se tornou uma “novela”. A obra chegou a ter até valor divulgado na época – R$ 1,5 milhão – mas desde então as melhorias não saíram do papel. Nesse período, o bairro ganhou centenas de moradores com a inauguração de unidades habitacionais, e os problemas de falta de calçada e asfalto ruim persistem. A previsão do Executivo é de que o trabalho tenha início em agosto, quase três anos depois do primeiro anúncio.

Na época da divulgação da revitalização, a prefeitura informou que a obra seria feita por meio de parceria com uma empresa. A via será alargada, terá calçamento, canteiro central e iluminação, entre outras benfeitorias. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Morador da Rua Maranhão há cinco anos, o servidor municipal Amilcar Luiz de Oliveira reclamou da situação e citou até o episódio em que a via recebeu uma “maquiagem” com tapa-buraco e pintura das guias para a passagem do presidente Michel Temer, no ano passado.

“O problema principal que eu vejo é ausência de calçada para as pessoas circularem, não tem espaço seguro para as pessoas andarem. Tenho que dividir espaço com os carros. Tem buracos enormes, não tem segurança nenhuma, sinalização nenhuma. Os carros, para desviar do pedestre, vão para o local onde o pedestre está passando porque não tem calçada”, afirmou o morador.

Ele disse também que a situação se agravou com a inauguração dos condomínios Vida Nova I e II. “A prefeitura abre esse projeto de habitação, mas não oferece condições para morarem adequadamente”, reclamou.

A Prefeitura de Americana não explicou porque a obra não foi executada ainda. O projeto, segundo o Executivo, sofreu alterações por parte da empresa parceira e ainda não foi aprovado. A nota informou que o trabalho será iniciado pelas guias e sarjetas no trecho entre Condomínio Nova Praia e Rua Heitor Siqueira, com mão de obra da Prefeitura.

Além disso, será feita a rede de galerias pluviais, rede de esgoto, rede de água, alargamento da Rua Maranhão e recapeamento no trecho entre as ruas José Cordenonsi e Heitor Siqueira.