Novas placas de ‘proibido estacionar’ viram alvo de reclamação na Iacanga

Instaladas há 15 dias, as novas placas de “proibido estacionar” na Avenida Iacanga, do número 1.428 ao 1.704, no sentido Jardim Brasília, em Americana, se tornaram alvos de reclamações entre comerciantes.

“Ninguém avisou nada [sobre a mudança]. Conversa antes para ver qual é a melhor solução”, disse o empresário Edilson Aparecido Fornaciari, de 54 anos.

A sugestão dele, por exemplo, seria colocar placas com proibição em horários específicos, como os de pico no trânsito, entre 17 e 19h. O comerciante disse que desde a instalação tenta conversar com a prefeitura sobre o caso, sem sucesso.

Na visão de Edilson, os mais afetados são àqueles que não possuem recuo para estacionamento, como é o caso da loja de refrigeração do marido da comerciante Luiza Petroni, de 66 anos.

“Eu acho que [a proibição] afeta o comércio como um todo”, diz Luiza. Segundo ela, a situação ficou ruim tanto para os clientes, que vão optar por um comércio onde poderão estacionar e conversar com calma, quanto para ela e o marido, que precisam descarregar refrigeradores e não podem parar em frente à loja.

“Até o movimento [de clientes] piorou, e se você ficar aqui meia hora, você vê que não passa nenhum carro”, relatou o técnico José Aparecido, 60, que trabalha na via.

Resposta

Questionada, a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) de Americana informou que a medida foi tomada para desafogar o trânsito no local, e que não existe prejuízo ao comércio. No entanto, a unidade disse estar à disposição caso os comerciantes queiram realizar uma reunião para discutir alternativas.

