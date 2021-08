Novas câmeras da Gama serão instaladas em avenidas

Novas câmeras de videomonitoramento serão instaladas em mais duas avenidas de Americana. Vão receber esse reforço de segurança a Avenida Pachoal Ardito e a Avenida dos Bandeirantes. Com isso, os locais serão monitorados com imagens pela Gama (Guarda Municipal de Americana).

A abertura da licitação para contratação de empresa para fornecer e instalar os equipamentos foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial do município. Na modalidade de pregão eletrônico, a concorrência está marcada para o dia 24 de agosto. O edital estará disponível a partir desta quinta-feira na Unidade de Suprimentos e também no site da Prefeitura de Americana.

A Gama informou que o recurso que será usado na aquisição dos equipamentos é proveniente de uma verba parlamentar. O recurso do deputado estadual Delegado Olim (PP) é de 2020, mas foi recuperado através da assessoria de planejamento e do setor de convênios da prefeitura.

O sistema de videomonitoramento da Gama é usado pela corporação para coibir práticas criminosas e identificar suspeitos. Em toda a cidade, são cerca de 90 câmeras.