Nova sede dos cartórios eleitorais de Americana começa a funcionar

A nova sede dos cartórios eleitorais de Americana, na Rua Gregório Luchiari, no São Manoel, foi inaugurada na última sexta-feira (27) e começou a funcionar nesta segunda (30).

O prédio irá centralizar os serviços da cidade, que tem duas zonas eleitorais: 158 e 384.

Nova sede tem área de quase mil metros quadrados – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Com área de quase mil metros quadrados, a nova sede conta com chefes de cartório, três servidores do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo), três servidores estaduais, 12 funcionários municipais e dois estagiários.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O local é responsável pelo atendimento de 180.973 eleitores, distribuídos em 59 locais de votação e 514 seções.

Anteriormente, as zonas atendiam em locais distintos, sendo uma na Vila Pavan e outra no Boa Vista.

“Ambos os cartórios estão num ambiente espaçoso e melhor para trabalhar agora. Para os trabalhos, em período de eleição, será bastante apropriado”, comentou o chefe do cartório, Márcio Uchida.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Conforme o LIBERAL noticiou em setembro deste ano, a transferência de prédio tem como objetivo agilizar as atividades, evitar confusões quanto aos locais de atendimento, facilitar a atuação policial em eleições e fugir da cobrança da taxa da Área Azul, obrigatória para estacionar próximo ao antigo cartório da região central.

Os atendimentos são feitos de segunda a sexta, das 11 às 17 horas. Entre os principais serviços estão a obtenção, revisão, transferência e emissão de segunda via do título de eleitor.

Também é possível conseguir a certidão de quitação eleitoral, fazer a biometria e no caso de candidatos ou partidos, entregar documentações.