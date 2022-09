Nova sede do Caps-AD pode receber R$ 30 mil mensais do Ministério da Saúde

Estrutura entregue nesta segunda-feira se encaixa nos critérios para habilitação do centro junto ao governo federal, segundo secretário

A Prefeitura de Americana inaugurou nesta segunda-feira, na Vila Dainese, a nova sede do Caps-AD (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas), que até então funcionava no São Vito. Conforme informou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, essa mudança abre caminho para a unidade receber repasses de R$ 30 mil mensais do Ministério da Saúde.

Secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, durante a inauguração do novo Caps-AD – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Ele informou que a nova estrutura se encaixa nos critérios para habilitação do Caps-AD junto ao ministério, o que possibilitaria o recebimento dos recursos federais.

No entanto, de acordo com o secretário, a prefeitura precisa solicitar a habilitação e aguardar os trâmites burocráticos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo Danilo, diferentemente da estrutura anterior, a nova unidade possui capacidade para trabalhos em grupo, exigência do governo federal. O CAPs também passará a oferecer atendimento “integral”, com o envolvimento de diferentes profissionais. O centro começa a funcionar no novo endereço nesta terça-feira e deve atender 200 pessoas por mês.