Nova rede de água do Jardim São Paulo volta a apresentar problemas, em Americana

A nova rede de água do Jardim São Paulo, em Americana, instalada no início de 2023 e que tinha defeitos de fábrica em alguns trechos, voltou a apresentar problemas nesta quinta-feira (1º). Um vazamento foi constatado na Rua Antônio Frezarin, próximo à Travessa Nardini, e a empresa responsável pela troca da rede de tubulações precisou fazer o reparo na sexta-feira (2).

Questionado pelo LIBERAL, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) informou que o vazamento ocorreu em um ponto no qual não tinham sido encontrados defeitos de fabricação e por isso o material não tinha sido substituído. Ainda de acordo com a autarquia, cerca de 20% do total da rede foram substituídos entre agosto e outubro de 2023 devido à falha da fornecedora.

Os novos problemas em trechos inesperados motivaram o agendamento de uma reunião do DAE com a empresa contratada para fazer a instalação da rede, que deverá acontecer nos próximos dias.

“Estão surgindo vazamentos em locais que não estavam na parte que recebeu a troca do material que teve problemas na fabricação. O DAE vai conversar com a empresa para tomar as providências necessárias, uma vez que o serviço ainda está na garantia”, justificou a autarquia.

O departamento informou que a empresa está acionando judicialmente a fabricante e destacou que todo reparo que for necessário será custeado pela terceirizada contratada pela prefeitura.

Os vazamentos têm levado a reclamações de moradores quanto ao número de recortes nas ruas das Acácias, das Figueiras, dos Jacarandás, dos Ipês, das Paineiras, dos Bambus, dos Salgueiros, das Palmeiras e Fonte de Saudade, que passaram por recapeamento concluído em maio do ano passado.

A reportagem trafegou por essas vias nesta semana e contou 27 remendos, sendo que sete deles estão desnivelados em relação ao restante da rua ou estão com buracos. Um deles fica na Fonte da Saudade, dentro do recorte.

A Prefeitura de Americana disse que “o local que recebe o reparo, inevitavelmente, fica com um recorte”, mas que “o DAE tem cobrado da empresa que o trabalho seja executado com qualidade, deixando o pavimento sem problemas para o trânsito de veículos”.