Nova Odessa terá nova Estação de Tratamento de Água

A Prefeitura de Nova Odessa anunciou nesta quarta-feira (20) a construção de uma segunda ETA (Estação de Tratamento de Água) no município, na região pós-Anhanguera. A obra está orçada em R$ 2,8 milhões e deve ampliar a capacidade de tratamento do município para atender, no futuro, até 90 mil pessoas. Hoje a cidade tem cerca de 56 mil habitantes.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

O edital da concorrência pública para escolher a empresa que ficará responsável pela construção será lançado pela Coden (Companhia de Desenvolvimento) nas próximas semanas e a previsão é que as obras comecem em 90 dias. A previsão de entrega da ETA Santo Ângelo é de 12 meses após o início dos trabalhos. O investimento será feito somente com verbas da própria Coden.

De acordo com informações do diretor-presidente da Coden, Ricardo Ongaro, a nova estação contará com tanque de tratamento e filtros, floculadores e decantadores, além da instalação elétrica de todo o empreendimento. “A ideia, depois de pronta a nova ETA, é setorizar a cidade em dois a partir da linha férrea”, disse o diretor.

Nova Odessa conta hoje com outra ETA, a Bela Vista, que trata 15,5 milhões de litros de água por dia, além de possuir 10 reservatórios.