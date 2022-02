Nova motobomba deve acabar com a falta de água no Pós-Anhanguera

Com a promessa de acabar com os problemas de falta de água na região do Pós-Anhanguera, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana integrará seu sistema com uma nova motobomba, que aumentará o volume distribuído. O LIBERAL visitou as obras do novo conjunto nesta quarta-feira. O investimento previsto da autarquia é de R$ 1,3 milhão.

Equipamento tem maior capacidade – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

O equipamento tem maior capacidade do que a motobomba ativa atualmente, ampliando de 200 para 350 litros por segundo o volume de água enviado para esta parte do município. A previsão para finalização dos serviços e instalação da motobomba é de 45 dias.

“Nós temos dois conjuntos, um principal e um reserva. Então nós estamos tirando a reserva, vamos instalar essa nova, e a bomba principal hoje passa a ser a reserva da nova”, explicou o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

Hoje, segundo Zappia, a região que inclui os bairros Antonio Zanaga, Vila Bela, Jardim Brasil, Vale das Nogueiras, Praia Azul e Praia dos Namorados, necessita de 250 litros por segundo para suprir a demanda.

“A gente não consegue ter os 250 litros, por isso, o sistema não aguenta abastecer toda a demanda. O equipamento [novo] é maior, já prevendo o crescimento da região”, disse.

Para o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), o investimento “significa a possibilidade de armazenamento [de água] bom naquela região e também água com pressão na torneira”.

*Estagiária sob supervisão de Diego Juliani