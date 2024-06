Nova Maternidade do Hospital Municipal de Americana será inaugurada no dia 25 de junho

Reforma da Maternidade do HM passa por ajustes finais antes de entrega - Foto: Divulgação

A nova Maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, será inaugurada na próxima terça-feira, dia 25 de junho, às 18h, informou, nesta quarta-feira (19), a prefeitura. Referência no atendimento em saúde pública para gestantes em Americana, o espaço passou pela primeira grande reforma desde a inauguração do hospital, em 1982.

Segundo a prefeitura, as obras, que começaram em dezembro, estão na fase de ajustes finais. Nesta segunda-feira (17) foram instalados os letreiros de entrada da ala e do balcão de enfermagem, dando início aos serviços de identidade visual. Nos próximos dias ainda serão feitos os últimos retoques na pintura, a finalização do piso e a limpeza geral.

Simultaneamente, o mobiliário começa a chegar na ala que, após a conclusão da reforma, contará com 22 leitos (sete apartamentos), dois leitos pré-parto, parto e puerpério, dois novos consultórios para o atendimento de demandas obstétricas de urgência e uma sala de triagem neonatal, sanitários, postos de enfermagem, sala dos médicos, sala de espera, sala de exames e curativos, depósito de material de limpeza e outras dependências.

“A Maternidade está totalmente renovada, com um ambiente mais acolhedor e que vai garantir muito mais dignidade às mamães, aos bebês e também aos funcionários”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, por meio de nota divulgada pela prefeitura.

“Em alguns dias Americana terá uma nova Maternidade, com uma estrutura bonita, moderna e acolhedora que trará mais conforto e bem-estar às gestantes e recém-nascidos”, disse o diretor da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) em Americana, Klebson Soares Carvalho, também por meio de nota.

O investimento conta com R$ 1 milhão de emenda parlamentar do deputado estadual Alex de Madureira (PL), intermediada pelo presidente da câmara, Thiago Brochi (PL), R$ 300 mil de emenda parlamentar do deputado federal Carlos Zarattini (PT), intermediada pela vereadora Professora Juliana (PT), e R$ 1,5 milhão da Secretaria Municipal de Saúde, já previstos no contrato inicial com a SCMC, que administra o HM por meio de gestão compartilhada.