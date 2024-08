Nova Maternidade do HM realiza mais de 100 partos no primeiro mês

Gael Yuri Celetti Mendes foi o primeiro bebê a nascer na nova unidade - Foto: Divulgação_Prefeitura de Americana

A nova Maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, completou um mês de funcionamento no dia 26 de julho com 105 partos realizados. Houve crescimento de 43% na comparação com julho de 2023, antes da reforma, quando foram registrados 73 nascimentos na unidade.

O primeiro bebê a nascer na nova ala após a primeira grande obra desde a inauguração do hospital, em 1982, foi Gael Yuri Celetti Mendes, com 39 semanas e dois dias de gestação, 2,9 quilos e 48 centímetros, no dia 26 de junho. Assim como ele, outros 78 novos americanenses chegaram ao mundo no novo espaço por meio de cesárea e outros 26 através de parto natural. Também foram realizadas 520 consultas obstétricas e 26 laqueaduras.

Com 620 metros quadrados, o novo espaço conta com sete quartos – dois deles são PPP (pré-parto, parto e puerpério) – e 22 leitos no total, todos climatizados e com TV. Além disso, há dois novos consultórios para o atendimento de demandas obstétricas de urgência, acompanhamento de bebês prematuros, orientações de banho do neném e uma sala de triagem neonatal, onde são realizados o teste do pezinho e a aplicação da vacina BCG.

A ala ainda conta com postos de enfermagem, sala de espera, sala de exames e curativos, sala dos médicos, sala de monitoragem, jardim terapêutico, espaço para tirar fotos de lembrança, sanitários e depósito de material de limpeza.

A reforma também contemplou a troca completa de esquadrias e vidros, serviços de serralheria, marcenaria, pintura total da área, substituição da instalação elétrica, colocação de piso vinílico, instalação de equipamentos de ar-condicionado em todos os quartos e setores, reconstrução da parte hidráulica e instalação de tubulação para a nova linha/rede de gases.

O investimento total na nova Maternidade foi de R$ 2,8 milhões, sendo R$ 1 milhão de emenda parlamentar do deputado estadual Alex de Madureira, intermediada pelo presidente da Câmara, Thiago Brochi, R$ 300 mil de emenda parlamentar do deputado federal Carlos Zarattini, intermediada pela vereadora Professora Juliana, e R$ 1,5 milhão da Secretaria Municipal de Saúde, já previstos no contrato inicial com a organização social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), que administra o HM por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.