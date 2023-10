A quarta-feira (18) promete ser marcada por temporais e queda nas temperaturas em Americana e região. De acordo com a previsão do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), a máxima, que alcançou 33ºC nesta terça-feira, deve cair para 28ºC, com mínima de 19ºC.

A previsão indica que o dia se manterá instável devido à passagem de uma frente fria pelo litoral do Estado. Isso criará condições propícias para o desenvolvimento de tempestades generalizadas ao longo do dia, podendo resultar em chuvas intensas e volumes expressivos, além de fortes rajadas de vento, descargas elétricas e até mesmo eventual queda de granizo na região.

Os próximos dias deve ter chuvas e queda nas temperaturas nas cidades da região – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

As temperaturas iniciarão o dia em torno dos 21ºC, com a máxima atingindo os 28ºC durante o início da tarde. No entanto, à medida em que o entardecer se aproximar, os ventos devem ganhar força, soprando com intensidade entre moderada e forte, de forma contínua, trazendo um ar mais frio. A mínima do dia será registrada durante a noite, com temperaturas em torno de 19ºC.

Já a tendência para a quinta-feira (19) é de nebulosidade variável, ventos entre moderados e fortes persistentes e a possibilidade de pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite. As temperaturas devem se manter entre 18ºC e 26ºC.

Em casos de tempestades com raios, o Cepagri orienta a população a manter distância, bem como evitar o contato com objetos e superfícies metálicas, incluindo cercas e grades.

Além disso, recomenda-se evitar tomar banho e falar ao telefone, assim como desligar aparelhos eletrônicos da tomada para prevenir danos.

Defesa Civil

Sendo assim, o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta, informou que as equipes estão em alerta 24 horas.

“Estamos com viaturas nas ruas, visitando áreas com maior probabilidade de problemas e alertando à população sobre os riscos e os cuidados necessários”, disse.