Nova frente fria deve derrubar máximas e trazer chuva a Americana na próxima semana

Uma nova frente fria deve derrubar as temperaturas máximas e trazer chuva a Americana na próxima semana, de acordo com a previsão do tempo. Segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, as chuvas podem começar a partir da noite de segunda-feira (8), sendo intensificadas na terça-feira (9).

Frente fria deve derrubar máximas em Americana durante a semana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Ao longo da semana, a temperatura máxima pode ser derrubada para 24°C, conforme previsão do Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), que estima 90% de chance de chuva para terça-feira. Isso deve acontecer por conta da frente fria ter um caráter estacionário sobre o Estado de São Paulo, ou seja, deve ficar parada em cima de parte do território paulista.

“Pelo que temos de indicativos no momento, as temperaturas mínimas não devem cair muito, vão ficar relativamente estáveis. Nas temperaturas máximas vamos ter bastante variação, porque vamos ter alguns dias de céu encoberto e chuvosos. Isso resulta em uma pequena amplitude térmica e as máximas ficam bem mais baixas, em comparação com outros dias sem nebulosidade. Em dias com alguma aparição de sol, a temperatura sobe um pouco mais”, explica Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri.

Apesar disso, a previsão do tempo diverge entre os institutos. De acordo com o Climatempo, por exemplo, a terça-feira tem apenas 29% de probabilidade de chuva, enquanto a quarta tem 41%. A previsão do portal é de que a máxima despenque para 21°C no início da semana, enquanto as mínimas devem ficar em 14°C.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.