Nova edição da Expodeps, da Acia, espera movimentar mais de R$ 2,5 milhões em negócios

A 7ª edição da Expodeps (Exposição das Empresas Prestadoras de Serviços), organizada pela Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), está prestes a movimentar o calendário empresarial da região. Com a expectativa de atrair mais de 2,7 mil empresários e fechar negócios que ultrapassem a marca de R$ 2,5 milhões, o evento promete ser um marco no desenvolvimento comercial local, seguindo os passos do sucesso alcançado no ano anterior.

O evento está agendado para os próximos dias 4 e 5 de outubro, das 14h às 21h, nas dependências da Fidam (Feira Industrial de Americana). A feira contará com a presença de 80 estandes, onde empresas prestadoras de serviços poderão apresentar seus produtos e soluções.

Para os participantes, a Expodeps reserva diversas atrações, incluindo palestras gratuitas, rodadas de negócios, oportunidades de networking, apresentações de inovações e um amplo espaço de praça de alimentação. Com um estacionamento próprio, o evento visa oferecer uma experiência completa e proveitosa para os visitantes e expositores.

José Renato de Andrade, diretor da Acia e do Departamento das Empresas Prestadoras de Serviços, e também coordenador da feira, diz que a expectativa é grande.

“Quando boas empresas se unem para mostrar seus serviços e fazer negócios, não há como não criar boas expectativas. Esperamos gerar negócios da ordem de alguns milhões de reais. Para isso, teremos rodadas de negócios, inúmeras palestras ministradas pelos próprios expositores e praça de alimentação”, comentou.

Ele ressaltou ainda que a Expodeps já se consolidou como uma grande feira e faz parte do calendário de eventos do Estado de São Paulo, afirmando que “participar desta exposição é garantia de sucesso”.

Na última semana, os detalhes finais da Expodeps foram discutidos em um encontro com os expositores. Os participantes receberam informações como horários para a montagem dos estandes, estrutura disponível, agenda das rodadas de negócios, cronograma das palestras e orientações para acesso ao estacionamento, entre outras questões relevantes.

Como expor

Ainda é possível reservar um espaço para expor produtos e serviços na feira. Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98400-8394. O evento é gratuito e permitido apenas para maiores de 18 anos.