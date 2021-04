Nova diretora técnica do HM defende humanização no atendimento

Médica Adriana Polito é esposa do vereador Dr. Daniel (PDT), concursada desde 2000 e atua no pronto-socorro

A médica Adriana Carina Polito Cardoso foi nomeada como a nova diretora técnica e administrativa do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. A profissional disse que a prioridade será a humanização no atendimento e ampliação de médicos no hospital. Adriana é casada com o vereador Dr. Daniel (PDT).

O cargo de diretor técnico é exclusivo para servidor concursado. Adriana atua na rede de Americana desde 2000 e atualmente trabalha no pronto-socorro do hospital. Ela assume o cargo em substituição ao médico Claudio Luiz Cecim Abraão.

Médica Adriana Carina Polito Cardoso é a nova diretora técnica e administrativa do HM de Americana – Foto: Reprodução / Facebook

“A prioridade será a humanização. Com o apoio do prefeito, mudar a cara do Hospital Municipal, resgatar tudo que foi perdido durante esses últimos anos, humanização, suporte e dignidade à população. É o que está faltando na cidade, para pandemia e outras doenças”, disse a médica.

Adriana definiu o cargo como um “grande desafio”, principalmente por se tratar do momento “mais precário” da saúde. Contudo, garante que está preparada para assumi-lo.

“A pandemia está sendo o mais difícil de lidar pela quantidade de óbito que está existindo, mas há também outras doenças que estão levando a óbito. A gente vai priorizar o atendimento ao Covid, mas dar suporte para outras doenças, mudar a estrutura toda do hospital”, planeja a médica.

No âmbito administrativo, Adriana elencou o aumento de profissionais como a prioridade. “A reclamação maior que existe hoje dentro da cidade é a falta de médicos especialistas, clínicos no hospital. Falta muito essa estrutura humana, é isso que vai resgatar de volta, o atendimento adequado”, finalizou a diretora.

O cargo de diretoria técnica inclui como responsabilidade oferecer condições de trabalho aos profissionais para prestar assistência adequada à população. A atribuição de diretoria administrativa está ligado à gestão, principalmente de recursos humanos.

“A Secretaria de Saúde informa que a médica, Adriana Carina Polito Cardoso, foi nomeada para exercer o cargo de diretora técnica do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. E que agradece ao médico, Claudio Luiz Cecim Abraão, pelos excelentes trabalhos prestados até a presente data”, disse a pasta.

POLÍTICA

Adriana é esposa do vereador Dr. Daniel, membro do PDT, partido que teve embates diretos com o prefeito Chico Sardelli (PV) durante a campanha eleitoral. Questionado sobre o tema, o chefe do executivo disse que é amigo do vereador.

“Não estamos tendo problema nenhum, graças a Deus, com a câmara. Respeitamos as posições contrárias, recebo os vereadores, portas abertas. O Dr. Daniel é meu amigo antes da eleição, durante a eleição e depois da eleição, e cumpre sem papel como bom vereador da câmara”, declarou o prefeito nesta sexta-feira.