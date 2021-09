‘Notícias Que Inspiram’ motiva projeto social no Instituto Educacional de Americana

Assim que divulgamos a criação da editoria Notícias que Inspiram, recebemos um e-mail assinado pela professora Kamila Fidelis Cruz, do Instituto Educacional de Americana, e seus alunos. No conteúdo, eles parabenizavam o Grupo Liberal pela iniciativa.

Segundo Kamila, a apresentação do NQI foi publicada no dia em que ela estava buscando notícias boas para compartilhar com seus alunos, seguindo uma atividade sugerida pelo conteúdo pedagógico.

“Estávamos trabalhando o tema jornal e uma das atividades propostas era escrever uma Carta do Leitor. Como exemplo, foi apresentada a história de uma criança que escrevia ao jornal solicitando que ele publicasse mais notícias boas”, explica.

Crianças descobriram a alegria que a solidariedade pode proporcionar – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Sendo assim, a professora, juntamente com sua turma, escreveu um e-mail direcionado para nossa redação, parabenizando a iniciativa e contando um projeto deles, que poderia virar conteúdo para nossa editoria. Desde agosto, os alunos dos terceiros anos iniciais do instituto desenvolvem um projeto socioemocional em prol da Aequotam (Associação de Assistência e Equoterapia de Americana).

A atividade consiste na arrecadação de tampinhas plásticas. “Além do objetivo de ajudar a instituição, também queremos ajudar a minimizar o descarte de produtos que podem ser reciclados e não jogados no meio ambiente”, conta Kamila.

A escolha pela Aequotam teve como motivação um pedido da aluna Julia de Souza Amarins, de 8 anos. A garotinha, que antes disso já juntava tampinhas por conta própria, tem um priminho de 6 anos que faz tratamento na associação.

“Meu primo é especial, então, sei que preciso ajudar e achei incrível os meus colegas ajudarem também. Eu sinto que esse é um bom ato que nós estamos fazendo”, explica ela.

Porta-voz da turma, Lucca Secondo Scomparin, de 8 anos, também compartilha do mesmo prazer em ser solidário. “Eu acho muito legal porque praticamos um ato de solidariedade e ainda ajudamos a tirar a poluição do mundo, salvando vidas, inclusive a dos animais”, pontua.

Consciente, apesar da pouco idade, Lucca diz sentir um “quentinho no coração”, quando ajuda. “Se a gente agir assim, somos como areia no oceano, mas se várias pessoas se unirem, aí conseguiremos ajudar milhares de pessoas”.

Questionados sobre que tipo de conteúdo eles gostariam de ler no jornal, eles são unânimes: notícias que possam inspirar.

Com tempo indeterminado para acabar, apesar da iniciativa da campanha ter partido dos terceiros anos, o projeto se estendeu para toda a escola. “Todo mundo colabora”, finaliza a professora Kamila, que acredita no poder das atitudes como incentivo para outras pessoas.

A Aequotam. Atualmente, a Aequotam atende cerca de 32 pessoas em seu projeto. Com a pandemia, o impacto em relação ao número de doações foi muito grande.

De acordo com Carolina Monsó, voluntária na associação, a queda girou em torno de 80%. “Os gastos com a manutenção da associação são muito elevados, os custos com cavalos são altíssimos, então, as dificuldades são muitas. Por essa razão, iniciativas como essas são tão importantes”.

Impactada com a atitude das crianças, Carolina se diz surpresa com o empenho dos pequenos. “Sinto uma esperança ao olhar para eles. É muito bonito ver que eles estão pensando em outras crianças que nem conhecem. Apesar de tão pequenos, o fato de eles já terem essa consciência e empatia é muito incrível”.

Se você conhece uma boa história que todo mundo merece saber, conte para a gente! Ela pode virar uma reportagem no LIBERAL. Escreva para noticiasqueinspiram@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364, clicando aqui.