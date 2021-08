Nossa gente é: solidária

Muitos nasceram em Americana, outros vieram na infância ou já na vida adulta, quando viram neste lugar oportunidades para prosperar. Vencendo desafios pessoais, quase sempre no anonimato, contribuem para a construção da identidade do povo americanense dia após dia. Reunimos pessoas com trajetórias de vida distintas, mas com uma certeza em comum: possuem em suas histórias pessoais capítulos escritos em Americana.

Carmen Berto Bernardo, presidente voluntária da Associação Americanense de Acolhimento – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal

“Para quem acredita em Deus, o mandamento maior é o amor. E o amor é doação pura, não é pensar em troca. Em qualquer trabalho voluntário, a solidariedade tem que estar presente, o desejo de realmente se doar ao outro, fazer o que está ao seu alcance sem esperar nada, sem exigir que o outro seja como desejamos”.

As palavras são de Carmen Berto Bernardo, que viveu grande parte dos seus 69 anos em Americana, e hoje é presidente voluntária da AAMA (Associação Americanense de Acolhimento). A entidade beneficente e sem fins lucrativos trabalha desde 1985 no acolhimento institucional de crianças e adolescentes de zero a 18 anos, conforme previsto pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Mas o trabalho de Carmen no acolhimento de pessoas começou cedo. Aos 16 anos, a primeira atividade profissional dela foi na portaria do Hospital São Francisco de Americana; depois trabalhou por diversos anos como funcionária pública e no atendimento ao público em agências bancárias na região.

Valquir Demarchi e a filha Camila, que há 27 anos lideram uma campanha solidária em Americana – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

Com a aposentadoria, há 17 anos, veio a oportunidade de se dedicar à AAMA. “Minha vida sempre foi entre as pessoas. E na religião você aprende que todo mundo é igual e tem os mesmos direitos. Temos uma sociedade tão complicada, com tantas pessoas passando dificuldades e problemas sérios, e tanta gente usufruindo daquilo que seria de todos. No cristianismo, eu aprendi a igualdade e a importância de se doar ao outro. A solidariedade é isso, se abrir ao outro”. 24 de dezembro de 1994. Véspera de Natal e os irmãos Demarchi têm uma iniciativa inédita: saem de moto pelas ruas de Americana, fantasiados de Papai Noel, entregando balas, não só para as crianças. Desde então, a ação se repete anualmente e só cresce.

“O projeto evoluiu, reuniu muita gente, e virou uma família gigante”, conta Camila Demarchi, de 21 anos, que além de trabalhar como compradora de serviços logísticos lidera o projeto social Natal para Todos, há mais de 8 anos, juntamente com seu pai, Valquir José Demarchi, de 56 anos, profissional da área de manutenção.

O projeto sempre concentrou suas ações na época natalina, mas desde o início da pandemia da Covid-19 se mobilizou de maneira permanente, com o aumento na quantidade de pedidos de ajuda. “As pessoas pensam não ter condições de fazer muito. Mas não precisamos de muito. Recebemos doações de pessoas que realmente não têm muito para compartilhar, mas fazem a diferença”, incentiva ela.

A realização de projetos sociais na comunidade passa pelo desenvolvimento de lideranças com habilidades para planejar, motivar colaboradores, executar ações e mensurar resultados. É assim, unindo o desenvolvimento social com o pessoal, que o grupo Rotaract Club Americana-Ação promove companhas pela doação de sangue e erradicação da poliomelite, arrecadação de mantimentos para entidades, cuidados com praças e outras ações pontuais, periodicamente.

“A ideia é ajudarmos e servirmos a comunidade desenvolvendo projetos e, para isso, precisamos praticar o gerenciamento e desenvolver habilidades de liderança. As ações trazem amadurecimento, o que nos possibilita fazer ações sociais ainda melhores”, explica Elvis Lisboa Silva.

Elvis Lisboa Silva destaca a solidariedade como motivação para o trabalho social voluntário – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

Morador de Americana de 24 anos, ele trabalha na área comercial em uma start up e desempenha o papel de diretor de projetos no clube, que hoje tem 16 membros. Elvis afirma que o trabalho social voluntário precisa de pessoas comprometidas e dispostas, tendo a solidariedade como principal motivação.

“Quando você não tem um real sentimento ao olhar para o próximo, se comprometer com as pessoas e entender que uma ação sua faz a diferença não se compromete de verdade”, finaliza.