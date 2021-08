Nossa gente é: política

Muitos nasceram em Americana, outros vieram na infância ou já na vida adulta, quando viram neste lugar oportunidades para prosperar. Vencendo desafios pessoais, quase sempre no anonimato, contribuem para a construção da identidade do povo americanense dia após dia. Reunimos pessoas com trajetórias de vida distintas, mas com uma certeza em comum: possuem em suas histórias pessoais capítulos escritos em Americana.

Ralphi Biasi teve trajetória política meteórica e chegou a ser ministro no governo Sarney – Foto: Câmara Municipal de Americana

Descrito como uma pessoa de raciocínio muito rápido, que digeria política 24 horas por dia, além de ser um negociador muito hábil, Ralph Biasi é um dos mais célebres representantes da classe política americanense. Biasi iniciou sua carreira política aos 25 anos, quando foi eleito pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro), prefeito de Americana, entre 1973 e 1977. Orestes Camargo Neves, assessor de Biasi no fim dos anos 1970, diz que a trajetória do político foi meteórica.

De prefeito mais jovem de Americana e do Brasil, até Ministro da Ciência e Tecnologia do Governo Sarney, ele teve três mandatos como Deputado Federal, inclusive como Constituinte, ocupando a presidência de comissões importantes no Congresso. Também foi Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo.

“Uma passagem interessante em sua vida pública foi ter conseguido, habilmente, conciliar as duas partes em litígio na convenção do MDB que indicaria o candidato do partido ao Governo de São Paulo que sucederia Franco Montoro ”, lembra Orestes, ex-vereador, que também já atuou como Secretário de Transportes e Sistema Viário, Secretário de Governo e Comunicação Social e Secretário de Saúde em Americana.

“Nos anos 1940 e 1950, era grande a rivalidade entre um grupo liderado por Antonio Zanaga e outro por Castro Gonçalves. Assim como foi épica a eleição vencida por Jairo de Azevedo contra Jorge Arbix, em 1963. Outra grande liderança política foi o Dr. Waldemar Tebaldi, eleito prefeito quatro vezes, entre 1970 e 2000”, lembra ele.

As lideranças progressistas marcaram a história de Americana não só pelos embates eleitorais, mas principalmente pela gestão pública, que possibilitou a construção de estruturas sociais – especialmente em saúde, educação, cultura e esportes – que fizeram parte de um momento mágico de desenvolvimento econômico na cidade.

Antônio Mentor, ex-vereador e deputado estadual por quatro mandatos – Foto: Arquivo – O Liberal

A análise é de Antonio Mentor, que foi vereador em Americana, eleito em 1988, e Deputado Estadual por quatro mandatos, eleito em 1998, 2002, 2006 e 2010. “Eu comecei a militar na política muito cedo, ainda no movimento estudantil secundarista, depois na universidade. Faço parte daquele grupo de 1968 que é tão relembrado por ter sido um movimento que se contrapôs ao regime militar. Participei de outros movimentos também, pela Anistia, Diretas Já, e participei da fundação do PT (Partido dos Trabalhadores), em 1979 e 1980, atividades que marcaram a minha vida”, lembra Mentor.

Vereador em segundo mandato em São Paulo pelo PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), João Jorge de Souza diz, na capital, que “quem faz politica no interior de São Paulo, faz politica em qualquer lugar do mundo”, especialmente se tiver contato com figuras mais experientes e respirar o ar politizado de Americana.

Atual vereador em São Paulo, João Jorge começou a fazer política em Americana – Foto: Arquivo Pessoal

O garoto que aos 13 anos já fazia campanha para candidatos a vereador de seu bairro deu início à vida pública em 1988, quando se elegeu vereador em Americana. Filiou-se ao PSDB em 1992 e foi candidato a prefeito da cidade em 1996 e em 2000.

Orestes, Mentor e João Jorge concordam que a representatividade de Americana nas esferas políticas estadual e federal são uma forte evidência do solo fértil e da influência da cidade.

Eles lembram que Americana chegou a ter três deputados estaduais com domicílio no município, e um deputado federal, ao mesmo tempo, na última década – um grande feito para uma população que no ano passado contabilizou 175.416 eleitores.

“A cidade é bastante politizada, e está acima da média da maioria das cidades do Estado”, comenta João Jorge.

Macris está em seu 12º mandato, sendo um como vereador e os demais como deputado – Foto: Arquivo Pessoal

A opinião de Vanderlei Macris, deputado federal do PSDB por São Paulo, é que Americana parece perder a consciência da importância da representatividade política. Ele argumenta que, de quatro deputados da cidade, o número caiu para dois nas eleições de 2018 – com o próprio Vanderlei Macris e Cauê Macris, presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). “Precisamos do máximo possível de deputados representando a cidade. Sei quantas conquistas tivemos em Americana por conta da presença de parlamentares no âmbito estadual e federal”, argumenta Vanderlei, que está em seu 12º mandato.