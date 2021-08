Nossa gente é: pluricultural

Muitos nasceram em Americana, outros vieram na infância ou já na vida adulta, quando viram neste lugar oportunidades para prosperar. Vencendo desafios pessoais, quase sempre no anonimato, contribuem para a construção da identidade do povo americanense dia após dia. Reunimos pessoas com trajetórias de vida distintas, mas com uma certeza em comum: possuem em suas histórias pessoais capítulos escritos em Americana.

Maguila fundou projeto de incentivo à capoeira – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal

Conhecido como Maguila, o tecelão Reinaldo Ribeiro dos Santos, de 45 anos, conheceu a capoeira aos 14, no Jardim dos Lírios, em Americana. Ele ficou maravilhado pela riqueza e potência psicológica e motora da manifestação cultural, e seguiu praticando.

Mais tarde, percebendo a falta de políticas públicas voltadas para a periferia, fundou a Comunidade de Estudos e Pesquisas da Capoeira. Além de aulas para crianças e jovens, o projeto inclui a Biblioteca Cantinho do Saber e a distribuição de cestas básicas entre os alunos. São 50 alunos e cerca de 30 famílias ajudadas pelas doações.

“Vivemos em um bairro muito periférico, e eu quis mostrar que existe outro mundo. Eles têm novas portas para abrir e caminhos para percorrer. E eu vejo nos meninos o resultado deste trabalho”, conta ele, ressaltando a importância de resgatar a identidade do povo negro.

“Tudo que vem do negro a sociedade não quer mostrar, tenta apagar. Então fazemos o trabalho de reviver, contando um a um, boca a boca, o que o negro passou. E foram 400 anos de escravidão, ele lutou para se libertar”, diz.

Adriana incentiva a cultura e a arte afro-brasileira – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal

A atriz Adriana Ferreira, de 49 anos, é um exemplo da importância do reconhecimento da identidade negra para a autoestima. Em 2016, ela ajudou na fundação do Centro Cultural Candeeiro, um coletivo voltado para a cultura e arte afro-brasileira, com ênfase no teatro, na poesia, no samba de roda, e instrumentos como jongo e maculelê.

“Eu, mulher negra, sem acesso à cultura afro-brasileira e africana, porque nas escolas não tive acesso a isso, me via sem identidade. E através desse trabalho, eu tive acesso, melhorei a autoestima, e passei a buscar informação. Comecei a escrever poesias e fui para o teatro”, conta.

Americana é uma cidade muito carente de cultura afro, segundo a atriz, apesar da resistência negra na cidade. Adriana afirma que muitos problemas raciais poderiam ser diminuídos se houvesse mais consciência sobre a negritude e a beleza das culturas afro-brasileira e africana.

Integrante da Unegro (União de Negros e Negras pela Igualdade) em Americana, o estudante Pedro Monteiro, de 20 anos, ressalta a importância da militância negra para o levantamento de questões históricas locais, com a intenção de combater o apagamento da história do negro na cidade. Além disso, a União se preocupa em lutar por políticas públicas, especialmente por melhores condições de acesso a direitos básicos.

Pedro combate o apagamento do negro na história de Americana – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

“O diálogo com o Executivo e com o Legislativo é muito importante, porque infelizmente sabemos que a população negra não está nos espaços de poder e decisão. Mas como representantes da população americanense, os governantes precisam estar dispostos a promover avanços efetivos”, defende.